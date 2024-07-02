Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки

Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки
Джерело:  Укренерго

3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.

Головні тези:

 

  • Обленерго застосовуватиме три черги відключень світла одночасно, з 08:00 до 13:00 будуть дві черги.
  • Українська енергетика має серйозні проблеми через пошкодження від російських ударів, що призвели до дефіциту електроенергії та введення графіків відключень.
  • За базовим сценарієм взимку українці можуть бути без світла по 12 годин щодня, але тривалість відключень ще невідома.
  • Міністерство енергетики України ще не може визначити тривалість відключень світла взимку через складну ситуацію в енергетиці.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 3 липня

Як зазначається, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно.

Причина заходів обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

2 липня в Україні весь день застосовують три черги відключень світла одночасно. На практиці це означає, що електропостачання немає і в "сірих" зонах графіків.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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