Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки

3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.
Головні тези:
- Обленерго застосовуватиме три черги відключень світла одночасно, з 08:00 до 13:00 будуть дві черги.
- Українська енергетика має серйозні проблеми через пошкодження від російських ударів, що призвели до дефіциту електроенергії та введення графіків відключень.
- За базовим сценарієм взимку українці можуть бути без світла по 12 годин щодня, але тривалість відключень ще невідома.
- Міністерство енергетики України ще не може визначити тривалість відключень світла взимку через складну ситуацію в енергетиці.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 3 липня
Як зазначається, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно.
Причина заходів обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
2 липня в Україні весь день застосовують три черги відключень світла одночасно. На практиці це означає, що електропостачання немає і в "сірих" зонах графіків.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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