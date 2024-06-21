ДТЕК планує будівництво нової електростанції на Полтавщині

Компанія ДТЕК проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.
Головні тези:
- ДТЕК планує побудувати нову вітрову електростанцію на Полтавщині потужністю 650 МВт.
- Вітроенергетика має стратегічні переваги, такі як швидкість будівництва та велика генерація електроенергії.
- Компанія веде орнітологічні дослідження та здійснює комунікацію зі землекористувачами для успішної реалізації проєкту.
- ДТЕК активно розвивається в галузі вітроенергетики, зокрема вже запущено першу чергу Тилігульської ВЕС та підписано меморандум щодо будівництва Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.
- Внесок у розвиток вітрової енергетики України полягає у створенні нових можливостей для утримання енергетичного потенціалу країни.
Що відомо про будівництво нової електростанції на Полтавщині
Також в компанії повідомляють, що нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії.
Паралельно йдуть орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС.
Разом з тим, компанія почала комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п’яти підстанцій 330кВ та вітротурбін.
Енергетична ситуація в Україні
Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.
Також на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції — Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.
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