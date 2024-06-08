Наразі в Україні працюють лише 27% великих ТЕС, відповідно решта зруйновані, або пошкоджені. Як результат, тривають відключення світла.
Головні тези:
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслює необхідність відновлення генерації електроенергії та збільшення імпорту з Євросоюзу.
- Наслідки російських атак вже призвели до втрат 9,2 гігавата електроенергії, що становить половину потужності, з якою працювала Україна минулої зими.
- Робота над відновленням енергетичних об'єктів та пошук можливостей для збільшення імпорту електроенергії є нагальними завданнями для країни в нинішній складній ситуації.
- Російські атаки призвели до загоряння інфраструктурних об’єктів в Хмельницькій області, що додатково ускладнює ситуацію.
РФ зруйнувала в Україні 42 енергетичні блоки
В Україні планують збільшити імпорт електроенергії до максимального рівня ще до зими. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
За його даними:
42 енергетичні блоки зруйновані;
27% великих ТЕС в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і на сьогодні не працюють;
20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це 1,3 гігавата потужності.
Шмигаль заявив, що наразі ведеться робота по відновленню генерації.
Також йдуть перемовини, щоб збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу: зараз максимально можливий імпорт 2,2 ГВт, але поки найбільше, що дозволяє імпортувати ЄС — 1,7 ГВт.
На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ
У результаті атаки російських дронів спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває ліквідація загорання.
Сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".
За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.
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