Наразі в Україні працюють лише 27% великих ТЕС, відповідно решта зруйновані, або пошкоджені. Як результат, тривають відключення світла.

РФ зруйнувала в Україні 42 енергетичні блоки

В Україні планують збільшити імпорт електроенергії до максимального рівня ще до зими. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавата електроенергії це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

За його даними:

42 енергетичні блоки зруйновані;

27% великих ТЕС в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і на сьогодні не працюють;

20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це 1,3 гігавата потужності.

Шмигаль заявив, що наразі ведеться робота по відновленню генерації.

Також йдуть перемовини, щоб збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу: зараз максимально можливий імпорт 2,2 ГВт, але поки найбільше, що дозволяє імпортувати ЄС — 1,7 ГВт.

На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ

У результаті атаки російських дронів спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває ліквідація загорання.

Сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".

За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.