В Украине осталось всего 27% крупных ТЭС — Шмигаль
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине осталось всего 27% крупных ТЭС — Шмигаль

ТЭС
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Сейчас в Украине работают только 27% крупных ТЭС, соответственно остальные разрушены или повреждены. Как результат, продолжаются отключения света.

Главные тезисы

  • Потери электроэнергии в результате российских атак составляют 9,2 гигаватта, что эквивалентно половине мощности, используемой в прошлую зиму.
  • Работы по восстановлению энергетических объектов и увеличению импорта электроэнергии из Евросоюза являются приоритетными задачами для Украины.
  • РФ разрушила 42 энергетических блока, что приводит к увеличению зависимости страны от импорта электроэнергии.
  • Атаки российских дронов привели к пожарам на инфраструктурных объектах в Украине, требуется активная ликвидация возгораний.

РФ разрушила в Украине 42 энергетических блока

В Украине планируется увеличить импорт электроэнергии до максимального уровня еще до зимы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

Ситуация в энергетике очень сложна. Это очевидно. Россия разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 гигаватта электроэнергии – это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

По его данным:

  • 42 энергетических блока разрушены;

  • 27% крупных ТЭС в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и на сегодняшний день не работают;

  • 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе повреждены. Это 1,3 гигаватта мощности.

Шмигаль заявил, что сейчас ведется работа по возобновлению генерации.

Также идут переговоры, чтобы увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза: сейчас максимально возможен импорт 2,2 ГВт, но пока больше всего, что позволяет импортировать ЕС — 1,7 ГВт.

В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ

В результате атаки российских дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается ликвидация возгорания.

Силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине
Электроэнергия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 июня в Украине снова будут выключать свет — детали
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?