Сейчас в Украине работают только 27% крупных ТЭС, соответственно остальные разрушены или повреждены. Как результат, продолжаются отключения света.

РФ разрушила в Украине 42 энергетических блока

В Украине планируется увеличить импорт электроэнергии до максимального уровня еще до зимы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

Ситуация в энергетике очень сложна. Это очевидно. Россия разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 гигаватта электроэнергии – это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

По его данным:

42 энергетических блока разрушены;

27% крупных ТЭС в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и на сегодняшний день не работают;

20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе повреждены. Это 1,3 гигаватта мощности.

Шмигаль заявил, что сейчас ведется работа по возобновлению генерации.

Также идут переговоры, чтобы увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза: сейчас максимально возможен импорт 2,2 ГВт, но пока больше всего, что позволяет импортировать ЕС — 1,7 ГВт.

В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ

В результате атаки российских дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается ликвидация возгорания.

Силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.