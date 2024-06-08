Сейчас в Украине работают только 27% крупных ТЭС, соответственно остальные разрушены или повреждены. Как результат, продолжаются отключения света.
Главные тезисы
- Потери электроэнергии в результате российских атак составляют 9,2 гигаватта, что эквивалентно половине мощности, используемой в прошлую зиму.
- Работы по восстановлению энергетических объектов и увеличению импорта электроэнергии из Евросоюза являются приоритетными задачами для Украины.
- РФ разрушила 42 энергетических блока, что приводит к увеличению зависимости страны от импорта электроэнергии.
- Атаки российских дронов привели к пожарам на инфраструктурных объектах в Украине, требуется активная ликвидация возгораний.
РФ разрушила в Украине 42 энергетических блока
В Украине планируется увеличить импорт электроэнергии до максимального уровня еще до зимы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.
По его данным:
42 энергетических блока разрушены;
27% крупных ТЭС в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и на сегодняшний день не работают;
20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе повреждены. Это 1,3 гигаватта мощности.
Шмигаль заявил, что сейчас ведется работа по возобновлению генерации.
Также идут переговоры, чтобы увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза: сейчас максимально возможен импорт 2,2 ГВт, но пока больше всего, что позволяет импортировать ЕС — 1,7 ГВт.
В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ
В результате атаки российских дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается ликвидация возгорания.
Силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.
По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.
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