Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.

Новый тариф на электроэнергию будет действовать в Украине меньше года

Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше – 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт

Дифференциации тарифов по ожидавшемуся ранее объему потребления — сохранить пониженную цену для тех потребителей, кто использует не более 100 кВт в час, — не будет.

Министр энергетики Украины прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию

До принятия решения о росте тарифов на энергетику Правительством Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассматривал вариант дифференцированного подхода к потребителям.

Я не думаю, что просто один тариф будет изменен на другой — будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

По его словам, пока уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".