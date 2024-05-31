Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.

Новий тариф на електроенергію діятиме в Україні менше року

Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

Диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше — зберегти знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, — не буде.

Міністр енергетики України прокоментував підвищення тарифів на електроенергію

До ухвалення рішення про ріст тарифів на енергетику Урядом, Міністр енергетики України Герман Галущенко розглядав варіант диференційованого підходу до споживачів.

Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії. Герман Галущенко Міністр енергетики України

За його словами, поки рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго”.