За словами представника наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, через атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні було знищено понад 8 гігават генеруючих потужностей.
Злочинна армія РФ позбавила Україну майже всіх ТЕС
Бойко в інтервʼю виданню "Апостроф" зазначив, що через атаки воєнних злочинців армії РФ Україна втратила близько 40% від загального обсягу електрогенерації.
Підкреслюється, що цієї весни авіація російських окупантів зосереджувалась на ударах по об’єктах маневрової електрогенерації, які покривали потреби у пікові години споживання.
Бойко підкреслив, що наразі в Україні не має жодної ТЕС, яка б не мала пошкоджень чи взагалі не була б знищена.
Як в Україні компенсують дефіцит електрогенерації
За його словами, наразі електрогенерацією в Україні продовжують займатись АЕС.
Однак у теплу пору року проводиться низка ремонтів на енергоблоках АЕС.
Оскільки зараз спостерігається довгий світловий день, ранковий пік споживання світла значною мірою покривають сонячні.
Через це кілька годин на добу вдається працювати без дефіциту. Проте з вечірнім піком споживання ситуація дещо складніша.
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