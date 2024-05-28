За словами представника наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, через атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні було знищено понад 8 гігават генеруючих потужностей.

Злочинна армія РФ позбавила Україну майже всіх ТЕС

Бойко в інтервʼю виданню "Апостроф" зазначив, що через атаки воєнних злочинців армії РФ Україна втратила близько 40% від загального обсягу електрогенерації.

Які це має наслідки, легко уявити. Давайте припустимо, що на 40% зменшилося постачання автомобільного пального чи продуктів харчування. Чи вплине це на відповідні ринки? Легко передбачити, що виникне дефіцит цих продуктів, ажіотажний попит, зростання цін тощо. Саме так сьогодні виглядає ринок електроенергії, — пояснює Бойко. Поширити

Підкреслюється, що цієї весни авіація російських окупантів зосереджувалась на ударах по об’єктах маневрової електрогенерації, які покривали потреби у пікові години споживання.

Бойко підкреслив, що наразі в Україні не має жодної ТЕС, яка б не мала пошкоджень чи взагалі не була б знищена.

Зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Все це призводить до значного дефіциту потужності в системі. В першу чергу через нестачу виробництва електроенергії тепловими електростанціями. Традиційно ТЕС виробляють близько 30% електроенергії. Зараз же їх частка ледве сягає 5%, — наголосив представник наглядової ради “Укренерго”. Поширити

Як в Україні компенсують дефіцит електрогенерації

За його словами, наразі електрогенерацією в Україні продовжують займатись АЕС.

Однак у теплу пору року проводиться низка ремонтів на енергоблоках АЕС.

Гідроелектростанції хоча і постраждали, але все ж зберегли працездатність і продовжують виробляти електроенергію. Сьогодні також дуже рятують сонячні станції, яких свого часу у нас побудували навіть з надлишками, і за нормальних умов роботи енергосистеми їх доводилося обмежувати у видачі потужності в мережу. Тепер вся ця потужність в системі споживається і дозволяє дещо пом’якшити наслідки ворожих обстрілів, — пояснює Бойко. Поширити

Оскільки зараз спостерігається довгий світловий день, ранковий пік споживання світла значною мірою покривають сонячні.

Через це кілька годин на добу вдається працювати без дефіциту. Проте з вечірнім піком споживання ситуація дещо складніша.