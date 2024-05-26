27 травня українцям знову будуть вимикати світло за графіками. Але обмеження, як очікується, будуть діяти не протягом всієї доби.

Укренерго встановило ліміти споживання електроенергії на 27 травня

27 травня у всій Україні працюватимуть ліміти на споживання електроенергії 18 годин — у разі їх перевищення можуть бути погодинні відключення. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

Анонсується, що ліміти на використання електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть в усіх областях із 6:00 до 24:00.

У разі перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень, пояснює компанія.

Водночас не буде обмежуватися енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, підсумовує Укренерго.

Зазначимо, що 26 травня в Україні не діяли графіки відключень світла.

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.