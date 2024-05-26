27 мая украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.
Укрэнерго установило лимиты потребления электроэнергии на 27 мая
27 мая по всей Украине будут работать лимиты на потребление электроэнергии 18 часов — в случае их превышения могут быть почасовые отключения. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Анонсируется, что лимиты на использование электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех областях с 6:00 до 24:00.
При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений, поясняет компания.
В то же время не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, заключает Укрэнерго.
Отметим, что 26 мая в Украине бездействовали графики отключений света.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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