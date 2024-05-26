27 мая графики отключения света будут действовать по всей Украине — детали
Категория
Экономика
Дата публикации

27 мая графики отключения света будут действовать по всей Украине — детали

Отключение света
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Источник:  Укрэнерго

27 мая украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.

Укрэнерго установило лимиты потребления электроэнергии на 27 мая

27 мая по всей Украине будут работать лимиты на потребление электроэнергии 18 часов — в случае их превышения могут быть почасовые отключения. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Анонсируется, что лимиты на использование электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех областях с 6:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений, поясняет компания.

В то же время не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, заключает Укрэнерго.

Отметим, что 26 мая в Украине бездействовали графики отключений света.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

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