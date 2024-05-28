По словам представителя наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, из-за атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей.

Преступная армия РФ лишила Украину почти всех ТЭС

Бойко в интервью "Апостроф" отметил, что из-за атак военных преступников армии РФ Украина потеряла около 40% от общего объема электрогенерации.

Какие это влечет последствия, легко представить. Давайте предположим, что на 40% уменьшились поставки автомобильного горючего или продуктов питания. Повлияет ли это на соответствующие рынки? Легко предположить, что возникнет дефицит этих продуктов, ажиотажный спрос, рост цен. Именно так сегодня выглядит рынок электроэнергии, — объясняет Бойко. Поделиться

Подчеркивается, что этой весной авиация российских окупантов сосредотачивалась на ударах по объектам маневровой электрогенерации, которые покрывали потребности в пиковые часы потребления.

Бойко подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет ни одной ТЭС, которая не имела бы повреждений или вообще не была бы уничтожена.

Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают. Все это приводит к значительному дефициту мощности в системе. В первую очередь из-за нехватки производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Традиционно ТЭС производят около 30% электроэнергии. Сейчас же их доля едва достигает 5%, — отметил представитель наблюдательного совета "Укрэнерго". Поделиться

Как в Украине компенсируют дефицит электрогенерации

По его словам, в настоящее время электрогенерацией в Украине продолжают заниматься АЭС.

Однако в теплое время года производится ряд ремонтов на энергоблоках АЭС.

Гидроэлектростанции хоть и пострадали, но все же сохранили работоспособность и продолжают производить электроэнергию. Сегодня также очень спасают солнечные станции, которые в свое время у нас построили даже с избытками, и при нормальных условиях работы энергосистемы их приходилось ограничивать в выдаче мощности в сеть. Теперь вся эта мощность в системе потребляется и позволяет смягчить последствия вражеских обстрелов, — объясняет Бойко. Поделиться

Поскольку сейчас наблюдается длинный световой день, утренний пик потребления света в значительной степени покрывают солнечные.

Поэтому несколько часов в сутки удается работать без дефицита. Однако с вечерним пиком потребления ситуация несколько сложнее.