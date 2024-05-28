По словам представителя наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, из-за атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей.
Преступная армия РФ лишила Украину почти всех ТЭС
Бойко в интервью "Апостроф" отметил, что из-за атак военных преступников армии РФ Украина потеряла около 40% от общего объема электрогенерации.
Подчеркивается, что этой весной авиация российских окупантов сосредотачивалась на ударах по объектам маневровой электрогенерации, которые покрывали потребности в пиковые часы потребления.
Бойко подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет ни одной ТЭС, которая не имела бы повреждений или вообще не была бы уничтожена.
Как в Украине компенсируют дефицит электрогенерации
По его словам, в настоящее время электрогенерацией в Украине продолжают заниматься АЭС.
Однако в теплое время года производится ряд ремонтов на энергоблоках АЭС.
Поскольку сейчас наблюдается длинный световой день, утренний пик потребления света в значительной степени покрывают солнечные.
Поэтому несколько часов в сутки удается работать без дефицита. Однако с вечерним пиком потребления ситуация несколько сложнее.
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