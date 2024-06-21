ДТЭК планирует строительство новой электростанции в Полтавской области

Компания ДТЭК проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для строительства Полтавской ВЭС на 650 МВт.

Что известно о строительстве новой электростанции в Полтавской области

Ветроэнергетика имеет множество стратегических преимуществ – скорость строительства, рассредоточенность турбин и самую большую генерацию с начала осени до конца весны. Именно поэтому она должна стать основой восстановления энергетического потенциала Украины в ближайшие годы. В соответствии с этим мы и продолжаем комплексно готовиться к реализации проекта Полтавской ВЭС на 650 МВт мощности, — заявил заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей. Поделиться

Также в компании сообщают, что недавно на территории Глобинской общины была смонтирована вторая метеомачта для проведения ветромониторинговой кампании.

Вместе с первой они крупнейшие в Украине и имеют высоту 160 метров. Использование двух метеомачт связано с необходимостью самой точной оценки ключевых параметров — направлений ветровых потоков и силы ветра, поскольку ветропарк будет размещаться на очень большой территории, — добавляют в ДТЭК. Поделиться

Параллельно идут орнитологические исследования. Специалисты уже предоставили компании орнитологический отчет за период полугодового мониторинга весенней миграции, подтверждающий правильность предварительной схемы расположения ветротурбин и отсутствие их влияния на миграцию птиц. Далее орнитологи будут выполнять исследования осенней миграции птиц наряду с перспективной ВЭС.

Вместе с тем, компания начала коммуникацию с землепользователями по отводу земельных участков для последующего размещения пяти подстанций 330кВ и ветротурбин.

Энергетическая ситуация в Украине

Напомним, в 2023 году ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.

Также на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.