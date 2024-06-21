ДТЭК планирует строительство новой электростанции в Полтавской области

Компания ДТЭК проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для строительства Полтавской ВЭС на 650 МВт.
Главные тезисы
- ДТЭК планирует построить новую ветровую электростанцию в Полтавской области мощностью 650 МВт.
- Ветроэнергетика имеет стратегические преимущества, такие как быстрота строительства и большая генерация электроэнергии.
- Компания ведет орнитологические исследования и осуществляет коммуникацию с землепользователями для успешной реализации проекта.
- ДТЭК активно развивается в области ветроэнергетики, в частности, уже запущена первая очередь Тилигульской ВЭС и подписан меморандум о строительстве Тилигульской ВЭС в Николаевской области.
- Вклад в развитие ветровой энергетики Украины заключается в создании новых возможностей по удержанию энергетического потенциала страны.
Что известно о строительстве новой электростанции в Полтавской области
Также в компании сообщают, что недавно на территории Глобинской общины была смонтирована вторая метеомачта для проведения ветромониторинговой кампании.
Параллельно идут орнитологические исследования. Специалисты уже предоставили компании орнитологический отчет за период полугодового мониторинга весенней миграции, подтверждающий правильность предварительной схемы расположения ветротурбин и отсутствие их влияния на миграцию птиц. Далее орнитологи будут выполнять исследования осенней миграции птиц наряду с перспективной ВЭС.
Вместе с тем, компания начала коммуникацию с землепользователями по отводу земельных участков для последующего размещения пяти подстанций 330кВ и ветротурбин.
Энергетическая ситуация в Украине
Напомним, в 2023 году ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.
Также на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.
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