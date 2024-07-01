За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, ситуація із дефіцитом електроенергії та відключеннями світла в Україні має поліпшитись вже у серпні за рахунок виведення з планового ремонту енергоблоків АЕС.
Головні тези:
- В серпні очікується завершення ремонтів на атомних енергоблоках, що дасть більше електроенергії доступної для споживачів.
- Сподівання на пом'якшення погодних умов та зменшення відключень світла в результаті цього.
- На тривалість відключень впливають обстріли російської армії, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.
- Літня ремонтна кампанія на електростанціях забезпечить максимум доступних потужностей взимку.
- Укренерго прогнозує полегшення ситуації з електропостачанням у країні у найближчі місяці.
Що відомо про перспективу скорочення відключень світла в Україні
Керівник правління НЕК “Укренерго” підкреслив, що наразі на тривалість відключень світла впливають обстріли злочинної армії РФ по енергетичних об’єктах, а також спека і обмежені можливості щодо імпорту електроенергії.
Що відомо про відновлення зруйнованих Росією в Україні енергопотужностей
Збитки енергетичній системі від російський атак навесні 2024 року будуть покриті за рахунок власних коштів ДТЕК та інших енергетичних компаній, зазначається у меморандумі України з МВФ.
В такому випадку це матиме обмежений вплив на державний бюджет 2024 року.
Збитки енергосистемі від весняних атак МВФ оцінює в 1 млрд доларів США.
Навесні 2024 року росія здійснила 8 масованих атак на енергосистему. За даними МВФ, зруйновано 80% українських ТЕС та 40% ГЕС. Втрачено 9 ГВт потужності при середньому споживанні в 12 ГВт.
Внаслідок цього виник суттєвий дефіцит електроенергії, що змушує Укренерго обмежувати споживання промислових та побутових споживачів для недопущення колапсу енергосистеми.
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