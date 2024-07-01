В Укренерго назвали терміни полегшення ситуації із відключеннями світла
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго назвали терміни полегшення ситуації із відключеннями світла

енергосистема України
Джерело:  Українська правда

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, ситуація із дефіцитом електроенергії та відключеннями світла в Україні має поліпшитись вже у серпні за рахунок виведення з планового ремонту енергоблоків АЕС. 

Головні тези:

  • В серпні очікується завершення ремонтів на атомних енергоблоках, що дасть більше електроенергії доступної для споживачів.
  • Сподівання на пом'якшення погодних умов та зменшення відключень світла в результаті цього.
  • На тривалість відключень впливають обстріли російської армії, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.
  • Літня ремонтна кампанія на електростанціях забезпечить максимум доступних потужностей взимку.
  • Укренерго прогнозує полегшення ситуації з електропостачанням у країні у найближчі місяці.

Що відомо про перспективу скорочення відключень світла в Україні

В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше, - зазначив Кудрицький.

Керівник правління НЕК “Укренерго” підкреслив, що наразі на тривалість відключень світла впливають обстріли злочинної армії РФ по енергетичних об’єктах, а також спека і обмежені можливості щодо імпорту електроенергії.

Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних, - зазначив Кудрицький.

Що відомо про відновлення зруйнованих Росією в Україні енергопотужностей

Збитки енергетичній системі від російський атак навесні 2024 року будуть покриті за рахунок власних коштів ДТЕК та інших енергетичних компаній, зазначається у меморандумі України з МВФ.

Загальний збиток енергетичній системі внаслідок весняних атак 2024 року становить понад 1 мільярд доларів. Його імовірно покриватимуть постраждалі компанії (ДТЕК та державні енергокомпанії) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки (наприклад, обладнання), - підкреслюється у тексті меморандуму.

В такому випадку це матиме обмежений вплив на державний бюджет 2024 року.

Збитки енергосистемі від весняних атак МВФ оцінює в 1 млрд доларів США.

Навесні 2024 року росія здійснила 8 масованих атак на енергосистему. За даними МВФ, зруйновано 80% українських ТЕС та 40% ГЕС. Втрачено 9 ГВт потужності при середньому споживанні в 12 ГВт.

Внаслідок цього виник суттєвий дефіцит електроенергії, що змушує Укренерго обмежувати споживання промислових та побутових споживачів для недопущення колапсу енергосистеми.

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