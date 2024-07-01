В Укрэнерго назвали сроки облегчения ситуации с отключениями света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали сроки облегчения ситуации с отключениями света

Энергосистема Украины
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Источник:  Украинская правда

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с дефицитом электроэнергии и отключениями света в Украине должна улучшиться уже в августе за счет вывода из планового ремонта энергоблоков АЭС.

Главные тезисы

  • Ожидается, что ситуация с дефицитом электроэнергии и отключениями света в Украине улучшится уже в августе за счет вывода из ремонта энергоблоков АЭС.
  • Погодные условия, обстрелы российской армии и ограниченные возможности импорта электроэнергии влияют на продолжительность отключений света.
  • Восстановление разрушенных энергомощностей после атак России возможно за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, согласно меморандуму Украины с МВФ.
  • Ущерб энергетической системе от весенних атак оценивается в более 1 млрд долларов, но его покрытие не должно существенно отразиться на государственном бюджете.
  • Проведение летней ремонтной кампании на электростанциях обеспечит максимальные мощности зимой и способствует смягчению ситуации с электроснабжением в Украине.

Что известно о перспективе сокращения отключений света в Украине

В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче, - отметил Кудрицкий.

Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" подчеркнул, что на продолжительность отключений света влияют обстрелы преступной армии РФ по энергетическим объектам, а также жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.

Ну и продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности атомных, - отметил Кудрицкий.

Что известно о восстановлении разрушенных Россией в Украине энергомощностей

Ущерб энергетической системе от российских атак весной 2024 года будет возмещен за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, отмечается в меморандуме Украины с МВФ.

Общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак 2024 года составляет более 1 миллиарда долларов. Его, вероятно, будут покрывать пострадавшие компании (ДТЭК и государственные энергокомпании) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудования), - подчеркивается в тексте меморандума.

В таком случае это будет иметь ограниченное влияние на государственный бюджет 2024 года.

Ущерб энергосистеме от весенних атак МВФ оценивает в 1 млрд. долларов США.

Весной 2024 года россия совершила 8 массированных атак на энергосистему. По данным МВФ, разрушены 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС. Утрачено 9 ГВт мощности при среднем потреблении в 12 ГВт.

В результате возник существенный дефицит электроэнергии, что заставляет Укрэнерго ограничивать потребление промышленных и бытовых потребителей для недопущения коллапса энергосистемы.

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