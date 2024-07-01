По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с дефицитом электроэнергии и отключениями света в Украине должна улучшиться уже в августе за счет вывода из планового ремонта энергоблоков АЭС.
Главные тезисы
- Ожидается, что ситуация с дефицитом электроэнергии и отключениями света в Украине улучшится уже в августе за счет вывода из ремонта энергоблоков АЭС.
- Погодные условия, обстрелы российской армии и ограниченные возможности импорта электроэнергии влияют на продолжительность отключений света.
- Восстановление разрушенных энергомощностей после атак России возможно за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, согласно меморандуму Украины с МВФ.
- Ущерб энергетической системе от весенних атак оценивается в более 1 млрд долларов, но его покрытие не должно существенно отразиться на государственном бюджете.
- Проведение летней ремонтной кампании на электростанциях обеспечит максимальные мощности зимой и способствует смягчению ситуации с электроснабжением в Украине.
Что известно о перспективе сокращения отключений света в Украине
Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" подчеркнул, что на продолжительность отключений света влияют обстрелы преступной армии РФ по энергетическим объектам, а также жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.
Что известно о восстановлении разрушенных Россией в Украине энергомощностей
Ущерб энергетической системе от российских атак весной 2024 года будет возмещен за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, отмечается в меморандуме Украины с МВФ.
В таком случае это будет иметь ограниченное влияние на государственный бюджет 2024 года.
Ущерб энергосистеме от весенних атак МВФ оценивает в 1 млрд. долларов США.
Весной 2024 года россия совершила 8 массированных атак на энергосистему. По данным МВФ, разрушены 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС. Утрачено 9 ГВт мощности при среднем потреблении в 12 ГВт.
В результате возник существенный дефицит электроэнергии, что заставляет Укрэнерго ограничивать потребление промышленных и бытовых потребителей для недопущения коллапса энергосистемы.
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