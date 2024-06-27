Украина отменит отключение света на прифронтовых территориях — Укрэнерго

Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни.

Части территории Украины не будут выключать свет

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.

По его словам, планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться.

Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключены, — добавил Кудрицкий. Поделиться

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.

Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.

Ранее сообщалось о планах обновить перечень объектов, не подлежащих обесточиванию. Кроме того, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.