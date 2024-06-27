Энергетики увеличили ограничение света в Украине 27 июня — какие часы

В энергосистеме Украины сегодня сохраняется непростая ситуация. Меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Ограничения света вечером 27 июня будут больше.

Как сообщили в Укрэнерго, с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

В то же время в энергокомпании напомнили, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация и графики ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Главная причина применения мер ограничения — последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Напомним, 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии. Поделиться

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.