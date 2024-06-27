Энергетики увеличили ограничение света в Украине 27 июня — какие часы
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики увеличили ограничение света в Украине 27 июня — какие часы

свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В энергосистеме Украины сегодня сохраняется непростая ситуация. Меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Главные тезисы

 

  • Графики отключений электроэнергии будут актуальны с 00:00 до 24:00. Импорт и аварийная помощь из Европы помогают преодолеть дефицит.
  • Руководитель Государственной инспекции по энергетическому надзору прогнозирует уменьшение отключений света в Украине с августа, но ситуация останется сложной.
  • Преступная армия России нанесла значительный ущерб объектам электрогенерации. Ремонты на украинских АЭС направлены на устранение повреждений и обеспечение потребностей потребителей.
  • Обстановка с энергоснабжением сохранится нестабильной еще как минимум полтора месяца. Выход из кризиса требует комплексных мер и времени.

Ограничения света вечером 27 июня будут больше.

Как сообщили в Укрэнерго, с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

В то же время в энергокомпании напомнили, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация и графики ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Главная причина применения мер ограничения — последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Напомним, 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.

Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как оставаться на связи при отключении света — советы Минцифры
Министерство цифровой трансформации Украины
телефон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Энергоблок одной из АЭС будет выведен в ремонт. Как это повлияет на отключение света
НАЭК "Энергоатом"
энергоблок
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
27 июня графики почасовых отключений света будут действовать в Украине круглосуточно
Свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?