Энергетики увеличили ограничение света в Украине 27 июня — какие часы

В энергосистеме Украины сегодня сохраняется непростая ситуация. Меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.
Главные тезисы
- Графики отключений электроэнергии будут актуальны с 00:00 до 24:00. Импорт и аварийная помощь из Европы помогают преодолеть дефицит.
- Руководитель Государственной инспекции по энергетическому надзору прогнозирует уменьшение отключений света в Украине с августа, но ситуация останется сложной.
- Преступная армия России нанесла значительный ущерб объектам электрогенерации. Ремонты на украинских АЭС направлены на устранение повреждений и обеспечение потребностей потребителей.
- Обстановка с энергоснабжением сохранится нестабильной еще как минимум полтора месяца. Выход из кризиса требует комплексных мер и времени.
Ограничения света вечером 27 июня будут больше.
Как сообщили в Укрэнерго, с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.
В то же время в энергокомпании напомнили, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация и графики ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.
Информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
Главная причина применения мер ограничения — последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.
Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.
Напомним, 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света
По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.
Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.
Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.
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