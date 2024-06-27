Енергетики збільшили обмеження світла в Україні 27 червня — які години

В енергосистемі України сьогодні зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.
Головні тези:
- Причиною заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українській енергосистемі та дефіцит електроенергії.
- З підключенням імпорту та аварійною допомогою від країн Європи планується подолання дефіциту електроенергії в Україні.
- За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, прогнозується послаблення графіків відключень світла в Україні вже з серпня.
- Ремонти енергоблоків українських АЕС та допомога з боку Європи спрямовані на забезпечення енергетичних потреб споживачів навіть у складних умовах.
Обмеження світла ввечері 27 червня будуть більшими
Як повідомили в Укренерго, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Водночас в енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.
Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.
Нагадаємо, 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла
За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.
Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.
Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.
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