Енергетики збільшили обмеження світла в Україні 27 червня — які години

В енергосистемі України сьогодні зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Обмеження світла ввечері 27 червня будуть більшими

Як повідомили в Укренерго, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Водночас в енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Нагадаємо, 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії. Поширити

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.