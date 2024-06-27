Енергетики збільшили обмеження світла в Україні 27 червня — які години
Категорія
Україна
Дата публікації

Енергетики збільшили обмеження світла в Україні 27 червня — які години

світло
Джерело:  Укренерго

В енергосистемі України сьогодні зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Головні тези:

 

  • Причиною заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українській енергосистемі та дефіцит електроенергії.
  • З підключенням імпорту та аварійною допомогою від країн Європи планується подолання дефіциту електроенергії в Україні.
  • За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, прогнозується послаблення графіків відключень світла в Україні вже з серпня.
  • Ремонти енергоблоків українських АЕС та допомога з боку Європи спрямовані на забезпечення енергетичних потреб споживачів навіть у складних умовах.

Обмеження світла ввечері 27 червня будуть більшими

Як повідомили в Укренерго, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Водночас в енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Нагадаємо, 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

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