27 червня графіки погодинних відключень світла діятимуть в Україні цілодобово
Категорія
Економіка
Дата публікації

27 червня графіки погодинних відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 27 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Обмеження будуть діяти по всіх областях.

Головні тези:

  • 27 червня в Україні плануються цілодобові відключення світла за графіками.
  • Обсяги обмежень в зазначений день можуть бути збільшені через атаки на енергооб'єкти.
  • Як вважає керівник Держенергонагляду, можливе послаблення графіків відключень електроенергії вже з серпня.
  • Україні доведеться економити світло через пошкодження енергетичних об'єктів російськими атаками.
  • Зараз українські енергоблоки проходять ремонти, щоб забезпечити електроенергією понад 50% споживачів.

27 червня Україна жорстко економитиме світло

За вказівкою Укренерго 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях, Укренерго буде повідомляти окремо.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.

Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

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