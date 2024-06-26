27 червня графіки погодинних відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

В Україні 27 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Обмеження будуть діяти по всіх областях.
Головні тези:
- 27 червня в Україні плануються цілодобові відключення світла за графіками.
- Обсяги обмежень в зазначений день можуть бути збільшені через атаки на енергооб'єкти.
- Як вважає керівник Держенергонагляду, можливе послаблення графіків відключень електроенергії вже з серпня.
- Україні доведеться економити світло через пошкодження енергетичних об'єктів російськими атаками.
- Зараз українські енергоблоки проходять ремонти, щоб забезпечити електроенергією понад 50% споживачів.
27 червня Україна жорстко економитиме світло
За вказівкою Укренерго 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.
У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях, Укренерго буде повідомляти окремо.
Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла
За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.
Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.
Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.
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