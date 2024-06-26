27 червня графіки погодинних відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

В Україні 27 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Обмеження будуть діяти по всіх областях.

27 червня Україна жорстко економитиме світло

За вказівкою Укренерго 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях, Укренерго буде повідомляти окремо.

Чи може в Україні поменшати кількість відключень світла

За інформацією керівника Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна, в Україні можуть послабити графіки відключень світла вже з серпня.

Слободян нагадав, що злочинна армія РФ зруйнувала та пошкодила значну частину об’єктів електрогенерації, що призвело до дефіциту електроенергії. Поширити

Він зазначив, що ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці. Слободян підкреслив, що наразі проходять ремонти на енергоблоках українських АЕС.