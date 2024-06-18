Як вимикатимуть світло в Україні 19 червня — зʼявилися графіки

В Україні відключати світло за графіками 19 червня будуть протягом усієї доби.

Укренерго оприлюднило графіки відключення світла на 19 червня

Як зазначається,19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Що відомо про відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Зокрема, 18 червня графіки відключення світла по Україні діють з 08:00 до 24:00.

Однак пізніше "Укренерго" зменшило час відключень світла до вечора через зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду — дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.