Як вимикатимуть світло в Україні 19 червня — зʼявилися графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Як вимикатимуть світло в Україні 19 червня — зʼявилися графіки

світло
Джерело:  Укренерго

В Україні відключати світло за графіками 19 червня будуть протягом усієї доби.

Головні тези:

 

  • Відключення не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєво важливі функції для населення.
  • У зимовий період українці можуть стикатися з дефіцитом електроенергії до 35%, що може призвести до обмеження годин отримання світла на день.
  • Попри труднощі, прогнозується відновлення генерації електроенергії до прийнятного рівня до зимового періоду.
  • Всі наслідки відключень світла будуть залежати від обставин, проте варто бути готовим до можливих обмежень в споживанні електроенергії.

Укренерго оприлюднило графіки відключення світла на 19 червня

Як зазначається,19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Що відомо про відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Зокрема, 18 червня графіки відключення світла по Україні діють з 08:00 до 24:00.

Однак пізніше "Укренерго" зменшило час відключень світла до вечора через зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду — дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

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