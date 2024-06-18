Как выключить свет в Украине 19 июня — появились графики
Категория
Украина
Дата публикации

Как выключить свет в Украине 19 июня — появились графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине отключать свет по графикам 19 июня будут в течение всех суток.

Главные тезисы

 

  • Дефицит электроэнергии в Украине может достигать 35%, что приводит к частым отключениям света для покрытия потребностей.
  • Украина планирует восстановить 200-250 МВт генерации к зиме для удовлетворения потребностей населения в электроэнергии.
  • Планы по созданию новых генерирующих мощностей в Украине называют 'стахановскими', что должно помочь справиться с дефицитом света зимой.
  • Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине может привести к тому, что украинцы будут получать всего 5-6 часов света в день.

Укрэнерго обнародовало графики отключения света на 19 июня

Как отмечается, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина круглосуточных ограничений — прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Что известно об отключении света в Украине

Напомним, последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

В частности, 18 июня графики отключения света по Украине действуют с 08:00 до 24:00.

Однако позже "Укрэнерго" уменьшило время отключений света к вечеру из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды — две очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00.

Зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

К зиме в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) по требуемой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Весьма реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

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