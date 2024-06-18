Как выключить свет в Украине 19 июня — появились графики

В Украине отключать свет по графикам 19 июня будут в течение всех суток.

Укрэнерго обнародовало графики отключения света на 19 июня

Как отмечается, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина круглосуточных ограничений — прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Что известно об отключении света в Украине

Напомним, последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

В частности, 18 июня графики отключения света по Украине действуют с 08:00 до 24:00.

Однако позже "Укрэнерго" уменьшило время отключений света к вечеру из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды — две очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00.

Зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

К зиме в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) по требуемой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Весьма реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.