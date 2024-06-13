В случае продолжения атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине потребителей, по худшему сценарию, могут ожидать 20-часов отключения света.

Следует ли украинцам готовиться к рекордно длительным отключениям света

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей ДТЭК и "Укрэнерго", ключевая проблема заключается в сложности и высокой стоимости ремонта ГЭС, разрушенных в результате атак преступной армии РФ.

Специалисты "Укрэнерго" объясняют, что на ремонт некоторых ГЭС уйдут годы, а некоторые из них не удастся восстановить никогда.

Одним из последствий длительных перебоев со светом в Украине является то, что после возобновления подачи электроэнергии люди одновременно включают все свои электроприборы, что приводит к пожарам, отметили в комментарии журналистам издания представители ГСЧС. Поделиться

Помогут ли западные партнеры Украины по восстановлению энергосистемы

В Минэнерго заявили, что партнеры по G7, а также другие страны готовы выделить Украине более 1 млрд долларов на восстановление поврежденных объектов энергосистемы.

Более 70 млн. евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

500 млн. долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;

300 млн. евро дополнительного финансирования от ЕБРР;

Не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;

Дотации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.

По информации партнеров, в результате атак преступной армии по энергосистеме Украины весной 2024 года объем генерации сократился на 9 ГВт.

Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь гражданского населения, - говорится в совместном заявлении партнеров. Поделиться