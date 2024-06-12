Укрэнерго обнародовало графики отключения света 13 июня

13 июня в Украине снова будут применены графики отключений света. Однако на этот раз всего на 2 часа.

Когда в Украине будут отключать свет 13 июня

13 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00.

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00, сообщили в ДТЭК. Поделиться

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

Напомним, 12 июня стабилизационные отключения будут продолжаться с 19:00 до 23:00.

Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии

По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.

Бойко отметил, что в ближайшие дни по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс МВт и избежать отключений света в течение прошлых выходных.

При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.

В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.