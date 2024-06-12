Укрэнерго обнародовало графики отключения света 13 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго обнародовало графики отключения света 13 июня

свет
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Источник:  Укрэнерго

13 июня в Украине снова будут применены графики отключений света. Однако на этот раз всего на 2 часа.

Главные тезисы

  • Графики отключения электроэнергии будут применены в Украине 13 июня с 20:00 до 22:00.
  • С 24 июня в Украине будут устанавливаться новые лимиты света в областях, учитывая необходимость критической инфраструктуры.
  • Советник премьер-министра подчеркнул, что продолжительность отключений по Украине должна быть выровнена с учетом новых изменений в механизме ограничений на потребление электроэнергии.

Когда в Украине будут отключать свет 13 июня

13 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00.

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00, сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

Напомним, 12 июня стабилизационные отключения будут продолжаться с 19:00 до 23:00.

Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии

По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.

Бойко отметил, что в ближайшие дни по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс МВт и избежать отключений света в течение прошлых выходных.

При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.

В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.

Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая снизит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна быть выровнена, — подчеркнул Бойко.

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