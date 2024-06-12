Укрэнерго обнародовало графики отключения света 13 июня

13 июня в Украине снова будут применены графики отключений света. Однако на этот раз всего на 2 часа.
Главные тезисы
- Графики отключения электроэнергии будут применены в Украине 13 июня с 20:00 до 22:00.
- С 24 июня в Украине будут устанавливаться новые лимиты света в областях, учитывая необходимость критической инфраструктуры.
- Советник премьер-министра подчеркнул, что продолжительность отключений по Украине должна быть выровнена с учетом новых изменений в механизме ограничений на потребление электроэнергии.
Когда в Украине будут отключать свет 13 июня
13 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00.
Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.
Напомним, 12 июня стабилизационные отключения будут продолжаться с 19:00 до 23:00.
Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии
По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.
Бойко отметил, что в ближайшие дни по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс МВт и избежать отключений света в течение прошлых выходных.
При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.
В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.
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