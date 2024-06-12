Укрэнерго обновило графики отключений света 12 июня — что изменилось
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго обновило графики отключений света 12 июня — что изменилось

свет
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Источник:  Укрэнерго

12 июня "Укрэнерго" во второй раз обновило графики ограничения энергоснабжения. Отключения начнутся позже.

Главные тезисы

 

  • Новый механизм отключений призван обеспечить равномерное потребление электроэнергии между регионами страны.
  • В результате ремонта блока АЭС в Украине удалось увеличить мощность энергосистемы и избежать отключений света в предыдущие выходные.
  • Установление новых лимитов света в областях позволит снизить доступность электроэнергии до 70%, но обеспечит равномерное распределение ресурсов.

Когда будут выключать свет в Украине 12 июня

По обновленной информации, стабилизационные отключения будут продолжаться с 19:00 до 23:00.

При изменении обстоятельств энергетики сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме позволяет задействовать графики отключений на два часа позже — с 17:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" отметили, что причиной пересмотра графиков отключения является обесточивание большого количества потребителей из-за непогоды.

Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии

По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.

Бойко отметил, что в течение ближайших дней по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс. МВт и избежать отключений света в прошлые выходные.

При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.

В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.

Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая снизит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна быть выровнена, — подчеркнул Бойко.

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