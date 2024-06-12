Укренерго оновило графіки відключень світла 12 червня — що змінилося
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго оновило графіки відключень світла 12 червня — що змінилося

світло
Джерело:  Укренерго

12 червня “Укренерго” вдруге оновило графіки обмеження енергопостачання. Відключення почнуться ще пізніше.

Головні тези:

 

  • Новий механізм обмежень на споживання електроенергії спрямований на рівномірне споживання між регіонами.
  • З 24 червня встановлюватимуться нові ліміти електроенергії до областей, які враховуватимуть критичну інфраструктуру.
  • Ціллю змін у графіках є вирівняти тривалість відключень по всій Україні та запобігти кризі в енергопостачанні.

Коли вимикатимуть світло в Україні 12 червня

За оновленою інформацією, стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00.

При зміні обставин енергетики повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графіки відключень на дві години пізніше — з 17:00 до 23:00. 

В "Укренерго" зазначили, що причиною перегляду графіків відключення є знеструмлення значної кількості споживачів через негоду.

Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії

За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.

Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.

При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись, — підкреслив Бойко.

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