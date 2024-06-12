Укренерго оновило графіки відключень світла 12 червня — що змінилося

12 червня “Укренерго” вдруге оновило графіки обмеження енергопостачання. Відключення почнуться ще пізніше.
Головні тези:
- Новий механізм обмежень на споживання електроенергії спрямований на рівномірне споживання між регіонами.
- З 24 червня встановлюватимуться нові ліміти електроенергії до областей, які враховуватимуть критичну інфраструктуру.
- Ціллю змін у графіках є вирівняти тривалість відключень по всій Україні та запобігти кризі в енергопостачанні.
Коли вимикатимуть світло в Україні 12 червня
За оновленою інформацією, стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00.
При зміні обставин енергетики повідомлять додатково.
Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графіки відключень на дві години пізніше — з 17:00 до 23:00.
В "Укренерго" зазначили, що причиною перегляду графіків відключення є знеструмлення значної кількості споживачів через негоду.
Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії
За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.
Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.
При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.
Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.
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