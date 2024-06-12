Укренерго оприлюднило графіки відключення світла 13 червня

13 червня в Україні знову будуть застосовані графіки відключень світла. Проте цього разу лише на 2 години.

Коли в Україні відключатимуть світло 13 червня

13 червня по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00, — повідомили в ДТЕК. Поширити

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Нагадаємо, 12 червня стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00.

Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії

За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.

Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.

При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.