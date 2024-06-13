Українцям радять готуватись до рекордно тривалих відключень світла взимку
Категорія
Україна
Дата публікації

Українцям радять готуватись до рекордно тривалих відключень світла взимку

Відключення світла
Джерело:  BBC

У разі продовження атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні на споживачів, за найгіршим сценарієм, можуть чекати 20-годині відключення світла. 

Головні тези:

  • Можливість 20-годинних відключень світла через атаки на енергооб'єкти в Україні вимагає підготовки громадян до енергетичних криз.
  • Міжнародні партнери, зокрема G7, готові виділити Україні понад 1 млрд доларів на відновлення енергетичної інфраструктури.
  • Атаки злочинної армії РФ призвели до серйозного скорочення генерації весною 2024 року, що погіршує ситуацію з електропостачанням.
  • Спільна заява партнерів Координаційної групи G7+ підкреслює необхідність притягнення до відповідальності винних у атаках на енергосистему.
  • Усілля ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії до України та надання обладнання для ремонтів є ключовими кроками до забезпечення стійкості енергетичного сектору на зимовий період.

Чи слід українцям готуватись до рекордно тривалих відключень світла

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників ДТЕК та “Укренерго”, ключова проблема полягає у складності та високій вартості ремонту ГЕС, які були зруйновані внаслідок атак злочинної армії РФ.

Спеціалісти “Укренерго” пояснюють, що на ремонт деяких ГЕС знадобляться роки, а деякі з них не вдасться відновити ніколи.

Одним із наслідків тривалих перебоїв зі світлом в Україні є те, що після відновлення подавання електроенергії люди одночасно вмикають усі свої електроприлади, що призводить до пожеж, - зазначили у коментарі журналістам видання представники ДСНС.

Чи допоможуть західні партнери України із відновленям енергосистеми

В Міненерго заявили, що партнери з G7, а також інші країни готові виділити Україні більше 1 млрд доларів на відновлення пошкоджених об’єктів енергосистеми.

  • Понад 70 млн євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;

  • 500 млн доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;

  • 300 млн євро додаткового фінансування від ЄБРР;

  • Щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку;

  • Дотації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

За інформацією партнерів, внаслідок атак злочинної армії по енергосистемі України навесні 2024 року обсяг генерації скоротився на 9 ГВт.

Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та уряд України, засуджуємо дії росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення, - зазначається у спільній заяві партнерів.

Також країни-партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.

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