Энергоблок одной из АЭС будет выведен в ремонт. Как это повлияет на отключение света

Еще один энергоблок одной из украинских АЭС будет выведен в ремонт. В этой связи длительность отключений света может возрасти.
Главные тезисы
- Ремонт энергоблоков проводится в рамках графика для сокращения продолжительности вынужденных отключений в будущем.
- Российские оккупанты повредили украинскую энергетику, что привело к нехватке электроэнергии и введению графиков отключений света.
- Выход из ремонта блоков АЭС и солнечная генерация помогли избежать отключений света в некоторые дни.
- Постоянные атаки на энергообъекты в Украине ведут к ограничениям потребления света и введению почасовых графиков отключений.
Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии
Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.
Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.
Какая ситуация со светом в Украине
За последние месяцы российские оккупанты серьезно повредили украинскую энергетику. Были разрушены несколько ТЭС, другие — также получили повреждения. Кроме того, повреждены и другие энергетические объекты.
Атаки привели к нехватке собственного поколения электроэнергии, ситуацию усложняли и погодные условия. Кроме того, Украине недоставало импорта электроэнергии для текущего уровня потребления. Из-за этого начали вводить графики отключений света.
В то же время, 28 мая завершили ремонт очередного блока АЭС — он добавляет энергосистеме 1 000 МВт мощности. Благодаря выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС, а также солнечной генерации свет по несколько дней не отключали.
В ночь на 1 июня россияне в очередной раз массированно атаковали энергетику Украины. Под атакой оказались энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. При обстреле российские войска критически повредили оборудование на двух гидроэлектростанциях.
Это привело к тому, что энергетикам приходится вводить ограничения на потребление света.
Так, 13 июня в Украине будут вводиться почасовые графики отключения света с 20:00 до 22:00.
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