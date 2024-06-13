Энергоблок одной из АЭС будет выведен в ремонт. Как это повлияет на отключение света

Еще один энергоблок одной из украинских АЭС будет выведен в ремонт. В этой связи длительность отключений света может возрасти.

Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии, — говорится в сообщении. Поделиться

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.

В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне, — заявил и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин. Поделиться

Какая ситуация со светом в Украине

За последние месяцы российские оккупанты серьезно повредили украинскую энергетику. Были разрушены несколько ТЭС, другие — также получили повреждения. Кроме того, повреждены и другие энергетические объекты.

Атаки привели к нехватке собственного поколения электроэнергии, ситуацию усложняли и погодные условия. Кроме того, Украине недоставало импорта электроэнергии для текущего уровня потребления. Из-за этого начали вводить графики отключений света.

В то же время, 28 мая завершили ремонт очередного блока АЭС — он добавляет энергосистеме 1 000 МВт мощности. Благодаря выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС, а также солнечной генерации свет по несколько дней не отключали.

В ночь на 1 июня россияне в очередной раз массированно атаковали энергетику Украины. Под атакой оказались энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. При обстреле российские войска критически повредили оборудование на двух гидроэлектростанциях.

Это привело к тому, что энергетикам приходится вводить ограничения на потребление света.