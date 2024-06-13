Энергоблок одной из АЭС будет выведен в ремонт. Как это повлияет на отключение света
Категория
Украина
Дата публикации

Энергоблок одной из АЭС будет выведен в ремонт. Как это повлияет на отключение света

НАЭК "Энергоатом"
энергоблок
Читати українською

Еще один энергоблок одной из украинских АЭС будет выведен в ремонт. В этой связи длительность отключений света может возрасти.

Главные тезисы

 

  • Ремонт энергоблоков проводится в рамках графика для сокращения продолжительности вынужденных отключений в будущем.
  • Российские оккупанты повредили украинскую энергетику, что привело к нехватке электроэнергии и введению графиков отключений света.
  • Выход из ремонта блоков АЭС и солнечная генерация помогли избежать отключений света в некоторые дни.
  • Постоянные атаки на энергообъекты в Украине ведут к ограничениям потребления света и введению почасовых графиков отключений.

Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии, — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.

В результате АЭС произвели дополнительные 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне, — заявил и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.

Какая ситуация со светом в Украине

За последние месяцы российские оккупанты серьезно повредили украинскую энергетику. Были разрушены несколько ТЭС, другие — также получили повреждения. Кроме того, повреждены и другие энергетические объекты.

Атаки привели к нехватке собственного поколения электроэнергии, ситуацию усложняли и погодные условия. Кроме того, Украине недоставало импорта электроэнергии для текущего уровня потребления. Из-за этого начали вводить графики отключений света.

В то же время, 28 мая завершили ремонт очередного блока АЭС — он добавляет энергосистеме 1 000 МВт мощности. Благодаря выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС, а также солнечной генерации свет по несколько дней не отключали.

В ночь на 1 июня россияне в очередной раз массированно атаковали энергетику Украины. Под атакой оказались энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. При обстреле российские войска критически повредили оборудование на двух гидроэлектростанциях.

Это привело к тому, что энергетикам приходится вводить ограничения на потребление света.

Так, 13 июня в Украине будут вводиться почасовые графики отключения света с 20:00 до 22:00.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Кабмине подготовили новый механизм графиков отключений света
Энергосистема Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго обнародовало графики отключения света 13 июня
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцам советуют готовиться к рекордно продолжительным отключениям света зимой
Отключения света

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?