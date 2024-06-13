Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт. Як це вплине на відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

Енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт. Як це вплине на відключення світла

НАЕК "Енергоатом"
аес

Ще один енергоблок однієї з українських АЕС виведуть у ремонт. У зв'язку з цим тривалість відключень світла може зрости.

Головні тези:

 

  • Регулярні ремонти енергоблоків дозволяють оптимізувати роботу енергосистеми та забезпечувати безперебійне постачання електроенергії.
  • Пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок війни в Україні призвели до нестабільності генерації електроенергії та введення планових відключень світла.
  • Виходи енергоблоків з ремонту дозволяють зменшувати тривалість відключень електроенергії та підтримувати роботу енергосистеми в умовах кризи.
  • Необхідно підтримувати стабільну роботу енергетичної системи країни та шукати шляхи забезпечення безперебійного постачання електроенергії навіть у складних умовах.

Як ремонт енергоблока вплине на відключення електроенергії

Як зазначається, найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.

Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Але з іншого боку саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії, — йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додають, що протягом останніх місяців завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Ремонти завершили раніше на 22 доби, ніж планувалося.

В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні, — заявив в.о. голови "Енергоатома" Петро Котін.

Яка ситуація зі світлом в Україні

За останні місяці російські окупанти серйозно пошкодили українську енергетику. Були зруйновані декілька ТЕС, інші — також зазнали пошкоджень. Крім того, були пошкоджені й інші енергетичні об'єкти.

Атаки призвели до браку власної генерації електроенергії, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Крім того, Україні не вистачало імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Через все це почали вводити графіки відключень світла.

Водночас 28 травня завершили ремонт чергового блоку АЕС — він додає енергосистемі 1 000 МВт потужності. Завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, а також сонячній генерації, світло по кілька днів не відключали.

У ніч на 1 червня росіяни вчергове масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергообʼєкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Під час обстрілу російські війська критично пошкодили обладнання на двох гідроелектростанціях.

Це призвело до того, що енергетикам доводиться вводити обмеження на споживання світла.

Так,13 червня в Україні будуть вводитися погодинні графіки відключення світла з 20:00 до 22:00.

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