По словам гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, зимой свет украинцам могут давать только по 6-7 часов в сутки.
Главные тезисы
- Энергетики прогнозируют, что зимой украинцам могут давать свет всего 6-7 часов в сутки из-за дефицита электроэнергии.
- Атаки на украинские электростанции ухудшили ситуацию в энергетической отрасли, что требует усиления защиты и увеличения импорта электроэнергии.
- Специалисты рекомендуют готовиться к длительному отсутствию электроэнергии и использованию альтернативных источников энергии.
- Необходимость проведения ремонтов и увеличения импорта электроэнергии для предотвращения кризисной ситуации признана ключевой экспертами в энергетической индустрии.
- Увеличение импорта электроэнергии на 0,5 или 0,7 гигаватта может компенсировать поврежденные блоки и снизить количество отключений электроэнергии зимой.
Насколько длительными могут быть отключения света зимой
Коваленко подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы по поводу генерации электроэнергии зимой.
Коваленко отметил, что соответствующий вопрос необходимо обсуждать где-то в августе, когда станет ясно, какое количество электроэнергии Украина может импортировать и сколько генерации удастся восстановить.
По его словам, бытовым потребителям и бизнесу следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.
Как Украине пережить следующую зиму
По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате атак преступной армии РФ половина электростанций в Украине вышла из строя.
Сахарук предупредил, что ситуация остается крайне тяжелой летом, а зимой может стать катастрофической.
По его словам, необходимо не только проводить ремонты поврежденных электростанций, но также усиливать противовоздушную оборону и увеличивать импорт электроэнергии из соседних стран.
Он отметил, что до 22 марта 2024 года у компании было 6 угольных электростанций, которые были атакованы преступной армией РФ с октября 2022 года по февраль 2023 года, а после были отремонтированы.
В этом году оккупационная армия РФ снова атаковала эти теплоэлектростанции.
Общая доступная мощность этих шести электростанций составляла 5 гигаватт, а сейчас – 500 мегаватт.
Представитель ДТЭК подчеркнул, что в этом году компания может принять краткосрочное решение.
Оборудование можно получить из электростанций, построенных в советское время в таких странах, как Польша, Чехия, Болгария, Румыния и Греция.
По его словам, восстановление энергетической мощности будет недостаточно, ведь нужна надежная защита.
Кроме того, как отмечает представитель ДТЭК, необходимо увеличить импорт из Европы.
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