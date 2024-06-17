Энергетики спрогнозировали продолжительность отключений света в Украине зимой
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики спрогнозировали продолжительность отключений света в Украине зимой

Отключение света в Украине
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, зимой свет украинцам могут давать только по 6-7 часов в сутки.

Главные тезисы

  • Энергетики прогнозируют, что зимой украинцам могут давать свет всего 6-7 часов в сутки из-за дефицита электроэнергии.
  • Атаки на украинские электростанции ухудшили ситуацию в энергетической отрасли, что требует усиления защиты и увеличения импорта электроэнергии.
  • Специалисты рекомендуют готовиться к длительному отсутствию электроэнергии и использованию альтернативных источников энергии.
  • Необходимость проведения ремонтов и увеличения импорта электроэнергии для предотвращения кризисной ситуации признана ключевой экспертами в энергетической индустрии.
  • Увеличение импорта электроэнергии на 0,5 или 0,7 гигаватта может компенсировать поврежденные блоки и снизить количество отключений электроэнергии зимой.

Насколько длительными могут быть отключения света зимой

Коваленко подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы по поводу генерации электроэнергии зимой.

Если генерация плюс возможности импорта останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы действительно можем сидеть 6-7 часов со светом, - объясняет гендиректор Yasno.

Коваленко отметил, что соответствующий вопрос необходимо обсуждать где-то в августе, когда станет ясно, какое количество электроэнергии Украина может импортировать и сколько генерации удастся восстановить.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность – солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее, – подчеркивает Коваленко.

Как Украине пережить следующую зиму

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате атак преступной армии РФ половина электростанций в Украине вышла из строя.

Сахарук предупредил, что ситуация остается крайне тяжелой летом, а зимой может стать катастрофической.

По его словам, необходимо не только проводить ремонты поврежденных электростанций, но также усиливать противовоздушную оборону и увеличивать импорт электроэнергии из соседних стран.

Он отметил, что до 22 марта 2024 года у компании было 6 угольных электростанций, которые были атакованы преступной армией РФ с октября 2022 года по февраль 2023 года, а после были отремонтированы.

В этом году оккупационная армия РФ снова атаковала эти теплоэлектростанции.

Общая доступная мощность этих шести электростанций составляла 5 гигаватт, а сейчас – 500 мегаватт.

По сути, мы упали до 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт. Мы пытаемся восстановить хотя бы половину того, что было повреждено или разрушено к началу отопительного сезона… Чтобы отремонтировать половину повреждений, нужно от 350 до 400 миллионов долларов – в основном закупки трансформаторов, турбин и генераторов. Проблема в том, что на полках компаний этих вещей нет. Как правило, такие устройства производятся под конкретную станцию. Поэтому сроки выполнения заказа длинные и, конечно, приходится делать предоплату, – объясняет Сахарук.

Представитель ДТЭК подчеркнул, что в этом году компания может принять краткосрочное решение.

Оборудование можно получить из электростанций, построенных в советское время в таких странах, как Польша, Чехия, Болгария, Румыния и Греция.

Это самый быстрый способ восстановить хотя бы часть наших энергетических мощностей. Естественно, материал не постоянно подходит. Наши энергоблоки будут несколько похожи на блоки Франкенштейна… Они не покроют всей потребности, возможно, процентов на 15 или 20. Поэтому мы также должны закупать новый материал, потому что в некоторых местах невозможно использовать старый материал – например, в диспетчерских комнатах, – отмечает Сахарук. .

По его словам, восстановление энергетической мощности будет недостаточно, ведь нужна надежная защита.

Кроме того, как отмечает представитель ДТЭК, необходимо увеличить импорт из Европы.

Украина подключена к европейской сети с 16 марта 2022 года. В настоящее время мощность соединения составляет 1,7 гигаватт – это суммарная мощность из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Однако чисто технически эта мощность составляет 3,5 гигаватта. Ограничение в 1,7 гигаватта было принято Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO). До 2,2 или 2,5 – реально дойти. С технической точки зрения все готово. У нас дефицит электроэнергии в Украине – 2 гигаватта. Зимой он вырастет до 4 гигаватт, поскольку многие используют электроэнергию для отопления. Увеличение импорта электроэнергии на 0,5 или 0,7 гигаватта может заменить два или три поврежденных блока. Это могло бы значительно снизить количество отключений электроэнергии, - подчеркнул Сахарук.

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