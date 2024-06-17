По словам гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, зимой свет украинцам могут давать только по 6-7 часов в сутки.

Насколько длительными могут быть отключения света зимой

Коваленко подчеркнул, что сейчас сложно делать прогнозы по поводу генерации электроэнергии зимой.

Если генерация плюс возможности импорта останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы действительно можем сидеть 6-7 часов со светом, - объясняет гендиректор Yasno. Поделиться

Коваленко отметил, что соответствующий вопрос необходимо обсуждать где-то в августе, когда станет ясно, какое количество электроэнергии Украина может импортировать и сколько генерации удастся восстановить.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность – солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее, – подчеркивает Коваленко. Поделиться

Как Украине пережить следующую зиму

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате атак преступной армии РФ половина электростанций в Украине вышла из строя.

Сахарук предупредил, что ситуация остается крайне тяжелой летом, а зимой может стать катастрофической.

По его словам, необходимо не только проводить ремонты поврежденных электростанций, но также усиливать противовоздушную оборону и увеличивать импорт электроэнергии из соседних стран.

Он отметил, что до 22 марта 2024 года у компании было 6 угольных электростанций, которые были атакованы преступной армией РФ с октября 2022 года по февраль 2023 года, а после были отремонтированы.

В этом году оккупационная армия РФ снова атаковала эти теплоэлектростанции.

Общая доступная мощность этих шести электростанций составляла 5 гигаватт, а сейчас – 500 мегаватт.

По сути, мы упали до 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт. Мы пытаемся восстановить хотя бы половину того, что было повреждено или разрушено к началу отопительного сезона… Чтобы отремонтировать половину повреждений, нужно от 350 до 400 миллионов долларов – в основном закупки трансформаторов, турбин и генераторов. Проблема в том, что на полках компаний этих вещей нет. Как правило, такие устройства производятся под конкретную станцию. Поэтому сроки выполнения заказа длинные и, конечно, приходится делать предоплату, – объясняет Сахарук. Поделиться

Представитель ДТЭК подчеркнул, что в этом году компания может принять краткосрочное решение.

Оборудование можно получить из электростанций, построенных в советское время в таких странах, как Польша, Чехия, Болгария, Румыния и Греция.

Это самый быстрый способ восстановить хотя бы часть наших энергетических мощностей. Естественно, материал не постоянно подходит. Наши энергоблоки будут несколько похожи на блоки Франкенштейна… Они не покроют всей потребности, возможно, процентов на 15 или 20. Поэтому мы также должны закупать новый материал, потому что в некоторых местах невозможно использовать старый материал – например, в диспетчерских комнатах, – отмечает Сахарук. . Поделиться

По его словам, восстановление энергетической мощности будет недостаточно, ведь нужна надежная защита.

Кроме того, как отмечает представитель ДТЭК, необходимо увеличить импорт из Европы.