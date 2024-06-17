За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, взимку світло українцям можуть давати лише по 6-7 годин на добу.

Наскільки тривалими можуть бути відключення світла взимку

Коваленко підкреслив, що наразі складно робити прогнози стосовно генерації електроенергії взимку.

Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом, - пояснює гендиректор Yasno. Поширити

Коваленко зазначив, що відповідне питання необхідно обговорювати десь у серпні, коли стане зрозуміло, яку кількість електроенергії Україна може імпортувати і скільки генерації вдасться відновити.

За його словами, побутовим споживачам та бізнесу слід готуватись до тривалої відсутності електроенергії.

Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість - сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори та інше, - підкреслює Коваленко. Поширити

Як Україні пережити наступну зиму

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, внаслідок атак злочинної армії РФ половина електростанцій в Україні вийшла з ладу.

Сахарук попередив, що ситуація залишається вкрай важкою влітку, а взимку може стати катастрофічною.

За його словами, необхідно не лише проводити ремонти пошкоджених електростанцій, а також посилювати протиповітряну оборону та збільшувати імпорт електроенергії з сусідніх країн.

Він зазначив, що до 22 березня 2024 року компанія мала 6 вугільних електростанцій, які були атаковані злочинною армією РФ з жовтня 2022 року по лютий 2023 року, а після були відремонтовані.

Цього року окупаційна армія РФ знову атакувала ці теплоелектростанції.

Загальна доступна потужність цих шести електростанцій становила 5 гігават, а наразі – 500 мегават.

По суті, ми впали до 10%, з 5 гігават до 500 мегават. Ми намагаємося відновити хоча б половину того, що було пошкоджено або зруйновано до початку опалювального сезону… Щоб відремонтувати половину пошкоджень, потрібно від 350 до 400 мільйонів доларів – в основному на закупівлю трансформаторів, турбін і генераторів. Проблема в тому, що на полицях компаній цих речей немає. Як правило, такі пристрої виготовляються під конкретну станцію. Тому терміни виконання замовлення довгі і, звісно, доводиться робити передоплату, - пояснює Сахарук. Поширити

Представник ДТЕК підкреслив, що цього року компанія може ухвалити короткострокове рішення.

Обладнання можна отримати з електростанцій, які були побудовані за радянських часів у таких країнах, як Польща, Чехія, Болгарія, Румунія та Греція.

Це найшвидший спосіб відновити хоча б частину наших енергетичних потужностей. Звичайно, матеріал не завжди підходить. Наші енергоблоки будуть дещо схожі на блоки Франкенштейна… Вони не покриють усієї потреби, можливо, відсотків на 15 чи 20. Тому ми також повинні закуповувати новий матеріал, тому що в деяких місцях неможливо використовувати старий матеріал - наприклад, в диспетчерських кімнатах, - зазначає Сахарук. Поширити

За його словами, відновлення енергетичної потужності буде недостатньо, адже потрібен надійний захист.

Окрім цього, як зазначає представник ДТЕК, необхідно збільшити імпорт з Європи.