За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, взимку світло українцям можуть давати лише по 6-7 годин на добу.
Головні тези:
- Прогнозується, що взимку українці матимуть лише 6-7 годин світла на добу.
- Дефіцит електроенергії може сягати під 35% через проблеми з генерацією та імпортом.
- Атаки на українські електростанції погіршили ситуацію в енергетичній галузі.
- Необхідно посилити захист та збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн для попередження кризової ситуації.
- Українцям рекомендується готуватися до тривалої відсутності електроенергії шляхом використання альтернативних джерел енергії та обладнання.
Наскільки тривалими можуть бути відключення світла взимку
Коваленко підкреслив, що наразі складно робити прогнози стосовно генерації електроенергії взимку.
Коваленко зазначив, що відповідне питання необхідно обговорювати десь у серпні, коли стане зрозуміло, яку кількість електроенергії Україна може імпортувати і скільки генерації вдасться відновити.
За його словами, побутовим споживачам та бізнесу слід готуватись до тривалої відсутності електроенергії.
Як Україні пережити наступну зиму
За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, внаслідок атак злочинної армії РФ половина електростанцій в Україні вийшла з ладу.
Сахарук попередив, що ситуація залишається вкрай важкою влітку, а взимку може стати катастрофічною.
За його словами, необхідно не лише проводити ремонти пошкоджених електростанцій, а також посилювати протиповітряну оборону та збільшувати імпорт електроенергії з сусідніх країн.
Він зазначив, що до 22 березня 2024 року компанія мала 6 вугільних електростанцій, які були атаковані злочинною армією РФ з жовтня 2022 року по лютий 2023 року, а після були відремонтовані.
Цього року окупаційна армія РФ знову атакувала ці теплоелектростанції.
Загальна доступна потужність цих шести електростанцій становила 5 гігават, а наразі – 500 мегават.
Представник ДТЕК підкреслив, що цього року компанія може ухвалити короткострокове рішення.
Обладнання можна отримати з електростанцій, які були побудовані за радянських часів у таких країнах, як Польща, Чехія, Болгарія, Румунія та Греція.
За його словами, відновлення енергетичної потужності буде недостатньо, адже потрібен надійний захист.
Окрім цього, як зазначає представник ДТЕК, необхідно збільшити імпорт з Європи.
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