В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 15 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 15 червня

Україна
Джерело:  Укренерго

Упродовж 15 червня графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 23:00 по всій Україні.

Головні тези:

  • 15 червня з 16:00 до 20:00 в Україні буде обмежено споживання електроенергії для більшої кількості громадян у зв'язку з хмарністю та ремонтом атомного енергоблока.
  • Збитки атак РФ на енергетичну інфраструктуру України сягають понад 1 млрд дол.
  • Експерти вважають, що при продовженні ситуації без належних заходів, українське населення може стикнутися з лімітованим доступом до електроенергії вже в найближчі роки.
  • Прем'єр-міністр України закликав громадян економити електроенергію на майбутнє через довгострокові наслідки російських атак на енергетичну систему України.

Які графіки відключення світла 15 червня

В “Укренерго“ уточнюють, що з 16:00 до 20:00 буде обмежено споживання для більшої кількості людей.

Причина відключень — хмарність, що перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також ремонт атомного енергоблока.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Яка ситуація з енергетикою України

З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України.

Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад 1 млрд дол. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою.

Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.

Якщо не буде вжито жодних заходів, імовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день, — вважає керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Італія спільно розвиватимуть відновлювану енергетику
Міністерство енергетики України
Вітряки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна може виграти протистояння за енергетику протягом зими — Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ може атакувати енергетику Харківщини після погіршення погоди
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Енергетика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?