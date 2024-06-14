В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 15 червня

Упродовж 15 червня графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 23:00 по всій Україні.
Головні тези:
- 15 червня з 16:00 до 20:00 в Україні буде обмежено споживання електроенергії для більшої кількості громадян у зв'язку з хмарністю та ремонтом атомного енергоблока.
- Збитки атак РФ на енергетичну інфраструктуру України сягають понад 1 млрд дол.
- Експерти вважають, що при продовженні ситуації без належних заходів, українське населення може стикнутися з лімітованим доступом до електроенергії вже в найближчі роки.
- Прем'єр-міністр України закликав громадян економити електроенергію на майбутнє через довгострокові наслідки російських атак на енергетичну систему України.
Які графіки відключення світла 15 червня
В “Укренерго“ уточнюють, що з 16:00 до 20:00 буде обмежено споживання для більшої кількості людей.
Причина відключень — хмарність, що перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також ремонт атомного енергоблока.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Яка ситуація з енергетикою України
З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України.
Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад 1 млрд дол. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою.
Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.
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