В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 15 червня

Упродовж 15 червня графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 23:00 по всій Україні.

Які графіки відключення світла 15 червня

В “Укренерго“ уточнюють, що з 16:00 до 20:00 буде обмежено споживання для більшої кількості людей.

Причина відключень — хмарність, що перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також ремонт атомного енергоблока.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Яка ситуація з енергетикою України

З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України.

Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад 1 млрд дол. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою.

Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.

Якщо не буде вжито жодних заходів, імовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день, — вважає керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов. Поширити

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.