Україна може виграти протистояння за енергетику протягом зими — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, посилення ППО за допомогою західних партнерів дозволяє Україні захистити критичну енергетичну інфраструктуру від масованих ракетних атак злочинної армії РФ взимку.
Що відомо про підготовку України до захисту енергооб’єктів
Зеленський зазначив, що цієї зими Україна може успішно провалити план злочинної армії РФ із влаштування "блекаутів".
Він підкреслив, що потужна система ППО та стала робота енергосистеми дозволить українським містам пережити зимовий період, а економіці продовжувати працювати.
На переконання президента, цьогорічне економічне зростання в умовах розв’язаної Росією злочинної війни стало одним з найвагоміших результатів.
Путін перед виборами збільшує тиск на фронті
Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін напередодні президентських виборів у Росії у березні наступного року наказав окупаційній армії значно посилити тиск на фронті, аби заспокоїти обурених війною та втратами і поразками росіян.
Однак, як наголосив президент, українські військові героїчно відбивають всі численні атаки злочинної армії РФ.
За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.
Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.
Окрім цього Зеленський запросив американські оборонні компанії до співпраці з Україною.
Він зазначив, що спільно з партнерами Україна зможе робити значно більше, ніж будь-хто з нас поодинці.
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