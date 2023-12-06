Україна може виграти протистояння за енергетику протягом зими — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, посилення ППО за допомогою західних партнерів дозволяє Україні захистити критичну енергетичну інфраструктуру від масованих ракетних атак злочинної армії РФ взимку.

Що відомо про підготовку України до захисту енергооб’єктів

Зеленський зазначив, що цієї зими Україна може успішно провалити план злочинної армії РФ із влаштування "блекаутів".

Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів, - зазначив глава держави. Поширити

Він підкреслив, що потужна система ППО та стала робота енергосистеми дозволить українським містам пережити зимовий період, а економіці продовжувати працювати.

На переконання президента, цьогорічне економічне зростання в умовах розв’язаної Росією злочинної війни стало одним з найвагоміших результатів.

Путін перед виборами збільшує тиск на фронті

Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін напередодні президентських виборів у Росії у березні наступного року наказав окупаційній армії значно посилити тиск на фронті, аби заспокоїти обурених війною та втратами і поразками росіян.

Однак, як наголосив президент, українські військові героїчно відбивають всі численні атаки злочинної армії РФ.

Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари - Путін не виграв жодної операції за цей рік, - зазначив Зеленський. Поширити

За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.

Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.

Окрім цього Зеленський запросив американські оборонні компанії до співпраці з Україною.

Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально. Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу, - наголосив глава держави. Поширити

Він зазначив, що спільно з партнерами Україна зможе робити значно більше, ніж будь-хто з нас поодинці.