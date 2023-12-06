Украина может выиграть противостояние за энергетику в течение зимы — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина может выиграть противостояние за энергетику в течение зимы — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, усиление ПВО с помощью западных партнеров позволяет Украине оградить критическую энергетическую инфраструктуру от массированных ракетных атак преступной армии РФ зимой.

Что известно о подготовке Украины к защите энергообъектов

Зеленский отметил, что этой зимой Украина может успешно провалить план преступной армии РФ по устройству "блэкаутов".

Сейчас мы усиливаем ПВО, в частности с вашей поддержкой, и если продолжим это делать, если выстоим этой зимой энергетически, российский террор терпит один из самых больших проигрышей, - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что мощная система ПВО и устоявшаяся работа энергосистемы позволит украинским городам пережить зимний период, а экономике продолжать работать.

По убеждению президента, экономический рост в этом году в условиях развязанной Россией преступной войны стал одним из самых весомых результатов.

Путин перед выборами увеличивает давление на фронте

Зеленский отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин накануне президентских выборов в России в марте следующего года приказал оккупационной армии значительно усилить давление на фронте, чтобы успокоить возмущенных войной и потерями и поражениями россиян.

Однако, как отметил президент, украинские военные героически отражают все многочисленные атаки преступной армии РФ.

Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы унять рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте. Впрочем, наши воины выдерживают удары – Путин не выиграл ни одной операции за этот год, – отметил Зеленский.

По словам Зеленского, наши военные хранят важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовятся к следующим шагам. В этом ВСУ очень помогает дальнобойное оружие.

Президент отметил, что у Украины есть реалистичная стратегия действий и ее усилия при поддержке союзников могут обеспечить успех на земле.

Кроме того, Зеленский пригласил американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной.

Украина не стремится только зависеть от партнеров – Украина стремится и реально стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Совершенно реально. Я уверен, мы можем совместно создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира, - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что совместно с партнерами Украина сможет делать гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку.

Поэтому работаем и дальше вместе. Ради большего могущества свободы. Наша команда как раз в Вашингтоне представит конкретные перспективы и возможности, - подчеркнул Зеленский.

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