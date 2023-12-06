Украина может выиграть противостояние за энергетику в течение зимы — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, усиление ПВО с помощью западных партнеров позволяет Украине оградить критическую энергетическую инфраструктуру от массированных ракетных атак преступной армии РФ зимой.
Что известно о подготовке Украины к защите энергообъектов
Зеленский отметил, что этой зимой Украина может успешно провалить план преступной армии РФ по устройству "блэкаутов".
Он подчеркнул, что мощная система ПВО и устоявшаяся работа энергосистемы позволит украинским городам пережить зимний период, а экономике продолжать работать.
По убеждению президента, экономический рост в этом году в условиях развязанной Россией преступной войны стал одним из самых весомых результатов.
Путин перед выборами увеличивает давление на фронте
Зеленский отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин накануне президентских выборов в России в марте следующего года приказал оккупационной армии значительно усилить давление на фронте, чтобы успокоить возмущенных войной и потерями и поражениями россиян.
Однако, как отметил президент, украинские военные героически отражают все многочисленные атаки преступной армии РФ.
По словам Зеленского, наши военные хранят важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовятся к следующим шагам. В этом ВСУ очень помогает дальнобойное оружие.
Президент отметил, что у Украины есть реалистичная стратегия действий и ее усилия при поддержке союзников могут обеспечить успех на земле.
Кроме того, Зеленский пригласил американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной.
Он отметил, что совместно с партнерами Украина сможет делать гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку.
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