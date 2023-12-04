Очень весомо. Зеленский заявил о новом поражении России

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Международная морская организация наконец-то убрала Россию из руководящих органов.
Россия продолжает терять свои позиции на международной арене
По словам украинского лидера, 4 декабря Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море – украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового «зернового коридора».
Президент также обращает внимание на то, что этот экспортный коридор уже дал результат – более 7 миллионов тонн грузов.
Снайдер назвал главную победу Украины за последние полгода
По словам известного историка Йельского университета Тимоти Снайдера, он считает главным успехом Украины за последнее полугодие победу над захватчиками в Черном море.
Он также обратил внимание на то, что главное достижение ВСУ на Черном море остается почти незаметным, ведь западные журналисты почему-то крайне редко об этом писали.
Историк отмечает, что Украине не просто удалось заставить прятаться российский Черноморский флот, но даже открыть коридор для торговли зерном.
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