Очень весомо. Зеленский заявил о новом поражении России

Россия продолжает терять свои позиции на международной арене

По словам украинского лидера, 4 декабря Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море – украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового «зернового коридора».

Президент также обращает внимание на то, что этот экспортный коридор уже дал результат – более 7 миллионов тонн грузов.

Это очень весомо. Это наша экономика и не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей. Миллионы рабочих мест в Украине зависят от экспорта, способного обеспечить наше государство. И я благодарю всех в мире, кто помогает с этим Украине. В частности, теперь Международная морская организация будет поддерживать наши усилия, есть и соответствующее решение – оценить, в какой технической помощи мы нуждаемся для нормальной работы морского коридора, - подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Снайдер назвал главную победу Украины за последние полгода

По словам известного историка Йельского университета Тимоти Снайдера, он считает главным успехом Украины за последнее полугодие победу над захватчиками в Черном море.

Он также обратил внимание на то, что главное достижение ВСУ на Черном море остается почти незаметным, ведь западные журналисты почему-то крайне редко об этом писали.

В общем, это прошло мимо людей, тогда как в том, что на самом деле произошло, есть что-то значимое, а именно – эта морская победа, – подчеркнул Снайдер. Поделиться

Историк отмечает, что Украине не просто удалось заставить прятаться российский Черноморский флот, но даже открыть коридор для торговли зерном.