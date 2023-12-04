Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Міжнародна морська організація нарешті прибрала Росію з керівних органів.

Росія продовжує втрачати свої позиції на міжнародній арені

За словами українського лідера, 4 грудня Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового «зернового коридору».

Президент також звертає увагу на те, що цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Це дуже вагомо. Це наша економіка, і не лише робота портів та аграріїв, але й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім у світі, хто допомагає із цим Україні. Зокрема, тепер Міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля, є і відповідне рішення – оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору, - наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Снайдер назвав головну перемогу України за останні пів року

За словами відомого історика Єльського університету Тімоті Снайдера, він вважає головним успіхом України за останнє півріччя — перемогу над загарбниками у Чорному морі.

Він також звернув увагу на те, що головний здобуток ЗСУ на Чорному морі залишається майже непомітним, адже західні журналісти чомусь вкрай рідко про це писали.

Загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме – ця морська перемога, – наголосив Снайдер Поширити

Історик зазначає, що Україні не просто вдалося змусити тікати російський Чорноморський флот, а й навіть відкрити коридор для торгівлі зерном.