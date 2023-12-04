Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Міжнародна морська організація нарешті прибрала Росію з керівних органів.
Росія продовжує втрачати свої позиції на міжнародній арені
За словами українського лідера, 4 грудня Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового «зернового коридору».
Президент також звертає увагу на те, що цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів.
Снайдер назвав головну перемогу України за останні пів року
За словами відомого історика Єльського університету Тімоті Снайдера, він вважає головним успіхом України за останнє півріччя — перемогу над загарбниками у Чорному морі.
Він також звернув увагу на те, що головний здобуток ЗСУ на Чорному морі залишається майже непомітним, адже західні журналісти чомусь вкрай рідко про це писали.
Історик зазначає, що Україні не просто вдалося змусити тікати російський Чорноморський флот, а й навіть відкрити коридор для торгівлі зерном.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-