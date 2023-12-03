У Червоному морі здійснили атаку на військовий корабель армії США — AP

У Червоному морі єменські повстанці здійснили атаку на військовий корабель США та кілька приватних суден.

Що відомо про атаку на військовий корабель США та приватні судна у Червоному морі

Підтримувані Іраном єменські терористи хусити взяли на себе відповідальність за атаки по низці комерційних суден у Червоному морі, які, на їхню думку, пов’язані із Ізраїлем.

Однак вони відмовились визнавати, що також атакували американський військовий корабель.

Журналісти видання зазначають, що цей напад може призвести до серйозної ескалації ситуації на Близькому Сході.

Ми знаємо про повідомлення, що стосуються нападів на корабель ВМС США Carney і комерційні судна в Червоному морі, і будемо надавати інформацію в міру її надходження, - зазначили у коментарі журналістам представники Пентагону. Поширити

США не знали про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, американська розвідка не знала про підготовку терористів палестинського угруповання ХАМАС до нападу на Ізраїль.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що ізраїльські чиновники отримали плани ХАМАСу щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік до того, як це сталося, посилаючись на документи, електронні листи та інтерв'ю.

Газета повідомила, що документ був поширений серед ізраїльських військових і розвідників, але експерти відкинули цей план як такий, що був би надто складним для виконання Хамасом.