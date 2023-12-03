В Красном море совершили атаку на военный корабль армии США — AP

В Красном море йеменские повстанцы совершили атаку на военный корабль США и несколько частных судов.
Что известно об атаке на военный корабль США и частных судах в Красном море
Поддерживаемые Ираном йеменские террористы хуситы взяли на себя ответственность за атаки по ряду коммерческих судов в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем.
Однако они отказались признавать, что атаковали также американский военный корабль.
Журналисты издания отмечают, что это нападение может привести к серьезной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
США не знали о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль
По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, американская разведка не знала о подготовке террористов палестинской группировки ХАМАС к нападению на Израиль.
Недавно газета New York Times сообщила, что израильские чиновники получили планы ХАМАСа по нападению 7 октября более чем за год до того, как это произошло, ссылаясь на документы, электронные письма и интервью.
Газета сообщила, что документ был распространен среди израильских военных и разведчиков, но эксперты отвергли этот план как такой, который был бы слишком сложным для выполнения Хамасом.
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