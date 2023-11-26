У Шойгу заявили про збиття двох ракет над Азовським морем

Російське Міноборони заявило, нібито окупаційними засобами ППО було виявлено і знищено в повітрі над акваторією Азовського моря дві українські ракети.

У РФ заявили про збиті дві ракети

Заявляється, що нібито ракети були запущені вранці 26 листопада. За даними росіян, це були переобладнані для ураження наземних цілей зенітні ракети С-200.

Перед цим у Криму лунала повітряна тривога та перекривали керченський міст.

У Росії панікують через нову масовану атаку безпілотників

У ніч на 26 листопада російська влада офіційно заявила про спробу масованої атаки безпілотниками на територію країни-агресорки. За попередніми даними, було зафіксовано 21 дрон.

Як стверджує Собянін, дрони, які летіли у напрямку Москву, нібито були знищені в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я.

Окрім того, він додає, що сили ворожої ППО перехопили та ліквідували декілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

За словами поплічника Путіна, ніхто з цивільного населення в результаті атаки не постраждав.

Також мер Москви запевняє у відсутності будь-яких руйнувань та пошкоджень.

У Міністерстві оборони РФ оприлюднили інформацію про те, що ворожа ППО нібито знищила 11 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Також, за його словами, на підльоті до Москви в Раменському міському окрузі у Росії ППО нібито збила ще один безпілотник.

В Міноборони РФ згодом додали, що о 05:15 засоби ППО нібито знищили ще 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.