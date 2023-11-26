Российское Минобороны заявило, что якобы оккупационными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря две украинские ракеты.

В РФ заявили о сбитых двух ракетах

Заявляется, что ракеты были запущены утром 26 ноября. По данным россиян, это были переоборудованы для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.

Перед этим в Крыму звучала воздушная тревога и перекрывали керченский мост.

В России паникуют из-за новой массированной атаки беспилотников

В ночь на 26 ноября российские власти официально заявили о попытке массированной атаки беспилотниками на территорию страны-агрессорки. По предварительным данным, был зафиксирован 21 дрон.

Как утверждает Собянин, летевшие в направлении Москву дроны якобы были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе Подмосковья.

Кроме того, он добавляет, что силы вражеской ПВО перехватили и ликвидировали несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

По словам приспешника Путина, никто из гражданского населения в результате атаки не пострадал.

Также мэр Москвы уверяет в отсутствии каких-либо разрушений и повреждений.

В Министерстве обороны РФ обнародовали информацию о том, что враждебная ПВО якобы уничтожила 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Также, по его словам, на подлете в Москву в Раменском городском округе в России ПВО якобы сбил еще один беспилотник.

В Минобороны РФ впоследствии добавили, что в 05:15 средства ПВО якобы уничтожили еще 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.