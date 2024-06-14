В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 15 июня

В течение 15 июня графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 23:00 по всей Украине.

Какие графики отключения света 15 июня

В Укрэнерго уточняют, что с 16:00 до 20:00 будет ограничено потребление для большего количества людей.

Причина отключений – облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также ремонт атомного энергоблока.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.

Какая ситуация с энергетикой Украины

С 22 марта россияне шесть раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Ущерб от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оценивают более чем в 1 млрд дол. Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

После последней атаки энергетики заявили, что ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной.

Неоднократно в ряде областей вводились аварийные отключения, параллельно почти каждый день действуют графики стабилизационных отключений.

Если не будут приняты никакие меры, вероятно, в январе у населения будет всего от двух до четырех часов электроэнергии в день, — считает руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов. Поделиться

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в последующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочны.