В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 15 июня

В течение 15 июня графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 23:00 по всей Украине.
Главные тезисы
- 15 июня с 16.00 до 20.00 в Украине будет ограничено потребление электроэнергии для большего количества граждан в связи с облачностью и ремонтом атомного энергоблока.
- Ущерб атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины достигает более 1 млрд дол.
- Эксперты считают, что при продолжении ситуации без надлежащих мер украинское население может столкнуться с лимитированным доступом к электроэнергии уже в ближайшие годы.
- Премьер-министр Украины призвал граждан экономить электроэнергию на будущее из-за долгосрочных последствий российских атак на энергетическую систему Украины.
Какие графики отключения света 15 июня
В Укрэнерго уточняют, что с 16:00 до 20:00 будет ограничено потребление для большего количества людей.
Причина отключений – облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также ремонт атомного энергоблока.
Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.
Какая ситуация с энергетикой Украины
С 22 марта россияне шесть раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.
Ущерб от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оценивают более чем в 1 млрд дол. Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
После последней атаки энергетики заявили, что ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной.
Неоднократно в ряде областей вводились аварийные отключения, параллельно почти каждый день действуют графики стабилизационных отключений.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в последующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочны.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-