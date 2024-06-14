В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 15 июня
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 15 июня

Украина
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Источник:  Укрэнерго

В течение 15 июня графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 23:00 по всей Украине.

Главные тезисы

  • 15 июня с 16.00 до 20.00 в Украине будет ограничено потребление электроэнергии для большего количества граждан в связи с облачностью и ремонтом атомного энергоблока.
  • Ущерб атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины достигает более 1 млрд дол.
  • Эксперты считают, что при продолжении ситуации без надлежащих мер украинское население может столкнуться с лимитированным доступом к электроэнергии уже в ближайшие годы.
  • Премьер-министр Украины призвал граждан экономить электроэнергию на будущее из-за долгосрочных последствий российских атак на энергетическую систему Украины.

Какие графики отключения света 15 июня

В Укрэнерго уточняют, что с 16:00 до 20:00 будет ограничено потребление для большего количества людей.

Причина отключений – облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также ремонт атомного энергоблока.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.

Какая ситуация с энергетикой Украины

С 22 марта россияне шесть раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Ущерб от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оценивают более чем в 1 млрд дол. Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

После последней атаки энергетики заявили, что ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной.

Неоднократно в ряде областей вводились аварийные отключения, параллельно почти каждый день действуют графики стабилизационных отключений.

Если не будут приняты никакие меры, вероятно, в январе у населения будет всего от двух до четырех часов электроэнергии в день, — считает руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в последующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочны.

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