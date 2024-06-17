Укренерго зменшило час відключень світла 17 червня — нові графіки

"Укренерго" зменшило час відключень світла до вечора через зниження споживання через прохолодну погоду.
Головні тези:
- 17 червня відбудуться погодинні відключення світла на всій території України від 8:00 до 24:00.
- Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.
- Голова 'Укренерго' попередив про можливі жорсткіші відключення світла до кінця липня через ремонти на енергоблоках АЕС.
- Планується скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, для зменшення тривалості відключень та розширення кола споживачів, охоплених графіками.
Які нові графіки відключення світла 17 червня
Як зазначається, 17 червня по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 8:00 до 24:00.
Як зазначили в прес-службі, причина — зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення світла можуть бути жорсткішими через те, що до кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі.
Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках АЕС.
Цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.
Водночас Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії. Це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
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