Укрэнерго снизило время отключений света 17 июня — новые графики
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго снизило время отключений света 17 июня — новые графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

"Укрэнерго" уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления из-за прохладной погоды.

Главные тезисы

 

  • На всей территории Украины 17 июня будут действовать графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00. Большой объем ограничений будет применен с 19:00 до 22:00.
  • Глава Укрэнерго предупредил о возможности жестких отключений света в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме, вызванной ремонтами на энергоблоках АЭС.
  • Планово-предупредительные ремонты проводятся на 8 энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС ремонты не проводятся с момента ее оккупации.

Какие новые графики отключения света 17 июня

Как отмечается, 17 июня на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00.

Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, причина — снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — сообщили в "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом в Украине

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме.

Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.

В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.

В то же время, Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

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