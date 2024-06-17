Укрэнерго снизило время отключений света 17 июня — новые графики

"Укрэнерго" уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления из-за прохладной погоды.
Главные тезисы
- На всей территории Украины 17 июня будут действовать графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00. Большой объем ограничений будет применен с 19:00 до 22:00.
- Глава Укрэнерго предупредил о возможности жестких отключений света в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме, вызванной ремонтами на энергоблоках АЭС.
- Планово-предупредительные ремонты проводятся на 8 энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС ремонты не проводятся с момента ее оккупации.
Какие новые графики отключения света 17 июня
Как отмечается, 17 июня на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00.
Как отметили в пресс-службе, причина — снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.
Какая ситуация со светом в Украине
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме.
Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.
В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.
В то же время, Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.
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