Укрэнерго снизило время отключений света 17 июня — новые графики

Какие новые графики отключения света 17 июня

Как отмечается, 17 июня на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 24:00.

Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00, говорится в сообщении. Поделиться

Как отметили в пресс-службе, причина — снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — сообщили в "Укрэнерго". Поделиться

Какая ситуация со светом в Украине

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме.

Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.

В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.

В то же время, Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.