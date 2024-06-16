Чи діятимуть графіки відключення світла 17 червня — відповідь Укренерго

В усіх областях України 17 червня з 08:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Головні тези:
- Україна застосовує графіки погодинних відключень електроенергії у всіх областях 17 червня з 08:00 до 24:00.
- З 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів через зростання споживання на початку робочого тижня.
- Ремонт блоків АЕС в Україні проводиться з випередженням графіка, що дозволяє зменшити тривалість ремонтів та збільшити виробництво електроенергії.
- У цьому році планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС проводяться на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.
- На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводяться.
17 червня Україна живе за графіками відключення електроенергії
Про це Група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.
За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі.
В Укренерго зауважили, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години, через прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Ремонт блоків АЕС в Україні проходить з випередженням графіку
Ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій проводиться з випередженням графіка.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.
Графік ремонтів погоджений НЕК "Укренерго". На трьох енергоблоках роботи уже завершені.
Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії.
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