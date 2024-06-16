Чи діятимуть графіки відключення світла 17 червня — відповідь Укренерго
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи діятимуть графіки відключення світла 17 червня — відповідь Укренерго

Економія
Джерело:  Укренерго

В усіх областях України 17 червня з 08:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Головні тези:

  • Україна застосовує графіки погодинних відключень електроенергії у всіх областях 17 червня з 08:00 до 24:00.
  • З 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів через зростання споживання на початку робочого тижня.
  • Ремонт блоків АЕС в Україні проводиться з випередженням графіка, що дозволяє зменшити тривалість ремонтів та збільшити виробництво електроенергії.
  • У цьому році планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС проводяться на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.
  • На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводяться.

17 червня Україна живе за графіками відключення електроенергії

Про це Група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі.

В Укренерго зауважили, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години, через прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Ремонт блоків АЕС в Україні проходить з випередженням графіку

Ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій проводиться з випередженням графіка.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

За словами в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

Зазначається, що цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

Графік ремонтів погоджений НЕК "Укренерго". На трьох енергоблоках роботи уже завершені.

Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 14 червня
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні 14 червня вимикатимуть світло на 4 години раніше — нові графіки
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 15 червня
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?