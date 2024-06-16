Чи діятимуть графіки відключення світла 17 червня — відповідь Укренерго

В усіх областях України 17 червня з 08:00 до 24:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень.

17 червня Україна живе за графіками відключення електроенергії

Про це Група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі.

В Укренерго зауважили, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години, через прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Ремонт блоків АЕС в Україні проходить з випередженням графіку

Ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій проводиться з випередженням графіка.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

За словами в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС. Поширити

Зазначається, що цьогоріч ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

Графік ремонтів погоджений НЕК "Укренерго". На трьох енергоблоках роботи уже завершені.