В Україні 14 червня вимикатимуть світло на 4 години раніше — нові графіки

Графіки відключень світла в Україні 14 червня змінилися. Світло почнуть вимикати раніше.
Головні тези:
- Причини змін у графіках — зростання споживання електроенергії на сході та зниження роботи сонячних станцій на заході країни.
- Обленерго вже повідомили про зміну графіків обмежень в різних областях, які триватимуть від 2 до 8 годин.
- Експерти прогнозують можливий генераційний дефіцит електроенергії взимку на рівні 30-35%, залежно від температури та можливості імпорту.
Які графіки відключення світла 14 червня
Як зазначається, Укренерго перерахував обмеження 14 червня. Графіки почнуть працювати з 14:00.
В "Укренерго" повідомляють, що сьогодні світло вимикатимуть у період з 14:00 до 22:00. Причини зміни графіків — зростання споживання у східних регіонах, а також зниження роботи сонячних станцій у західних областях.
Обленерго у низці регіонів вже повідомили про зміну графіків обмежень сьогодні:
Полтавська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00;
Миколаївська область: з 14:00 до 16:00 відключається друга черга, з 16:00 до 18:00 третя черга;
Сумська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з третьої черги;
Івано-Франківська область: графіки діятимуть з 14:00 до 23:00, зміни стосуватимуться четвертої і п'ятої черг;
Кіровоградська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з п'ятої черги і триватимуть дві години.
Нагадаємо, 14 червня по всій Україні обленерго планували застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.
Експерти спрогнозували графіки відключення електроенергії для українців взимку
Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.
Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:
чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії — експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;
ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.
Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.
На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%. Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.
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