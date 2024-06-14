В Україні 14 червня вимикатимуть світло на 4 години раніше — нові графіки

Графіки відключень світла в Україні 14 червня змінилися. Світло почнуть вимикати раніше.

Які графіки відключення світла 14 червня

Як зазначається, Укренерго перерахував обмеження 14 червня. Графіки почнуть працювати з 14:00.

В "Укренерго" повідомляють, що сьогодні світло вимикатимуть у період з 14:00 до 22:00. Причини зміни графіків — зростання споживання у східних регіонах, а також зниження роботи сонячних станцій у західних областях.

Обленерго у низці регіонів вже повідомили про зміну графіків обмежень сьогодні:

Полтавська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00;

Миколаївська область: з 14:00 до 16:00 відключається друга черга, з 16:00 до 18:00 третя черга;

Сумська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з третьої черги;

Івано-Франківська область: графіки діятимуть з 14:00 до 23:00, зміни стосуватимуться четвертої і п'ятої черг;

Кіровоградська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з п'ятої черги і триватимуть дві години.

Нагадаємо, 14 червня по всій Україні обленерго планували застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

Експерти спрогнозували графіки відключення електроенергії для українців взимку

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії — експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.

На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%. Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.