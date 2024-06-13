В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 14 червня
Категорія
Економіка
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В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 14 червня

Світло
Джерело:  Укренерго

14 червня в Україні знову діятимуть обмеження на використання електроенергії для побутових споживачів. 

Головні тези:

  • 14 червня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів з 18:00 до 22:00.
  • Економія електроенергії є важливою для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах великого споживання електроенергії.
  • Ремонт енергоблоків впливає на графіки відключення електроенергії, але дозволяє уникнути тривалих відключень у майбутньому.
  • Укренерго та енергетичні компанії активно працюють над підтриманням стабільності електромережі та зменшенням відключень електроенергії.
  • Завдяки завершенню ремонтів енергоблоків вчасно, ризик дефіциту електроенергії в енергосистемі значно зменшується.

14 червня в Україні економитимуть електроенергію

У всіх регіонах України 14 червня графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Як ремонт енергоблока вплине на відключення електроенергії

Як зазначається, найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.

Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Але з іншого боку саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

В "Енергоатомі" додають, що протягом останніх місяців завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Ремонти завершили раніше на 22 доби, ніж планувалося.

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