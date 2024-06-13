В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 14 червня

14 червня в Україні знову діятимуть обмеження на використання електроенергії для побутових споживачів.
Головні тези:
- 14 червня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів з 18:00 до 22:00.
- Економія електроенергії є важливою для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах великого споживання електроенергії.
- Ремонт енергоблоків впливає на графіки відключення електроенергії, але дозволяє уникнути тривалих відключень у майбутньому.
- Укренерго та енергетичні компанії активно працюють над підтриманням стабільності електромережі та зменшенням відключень електроенергії.
- Завдяки завершенню ремонтів енергоблоків вчасно, ризик дефіциту електроенергії в енергосистемі значно зменшується.
14 червня в Україні економитимуть електроенергію
У всіх регіонах України 14 червня графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.
Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.
Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.
Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
Як ремонт енергоблока вплине на відключення електроенергії
Як зазначається, найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.
Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
Але з іншого боку саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.
В "Енергоатомі" додають, що протягом останніх місяців завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Ремонти завершили раніше на 22 доби, ніж планувалося.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-