В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 14 червня

14 червня в Україні знову діятимуть обмеження на використання електроенергії для побутових споживачів.

14 червня в Україні економитимуть електроенергію

У всіх регіонах України 14 червня графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

Там також уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Як ремонт енергоблока вплине на відключення електроенергії

Як зазначається, найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.

Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Але з іншого боку саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

В "Енергоатомі" додають, що протягом останніх місяців завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Ремонти завершили раніше на 22 доби, ніж планувалося.