В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 14 июня

14 июня в Украине будут снова действовать ограничения на использование электроэнергии для бытовых потребителей.

14 июня в Украине будут экономить электроэнергию

Во всех регионах Украины 14 июня графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Там также уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд предприятий не ограничивается.

Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.