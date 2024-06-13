В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 14 июня
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 14 июня

В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 14 июня
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Источник:  Укрэнерго

14 июня в Украине будут снова действовать ограничения на использование электроэнергии для бытовых потребителей.

Главные тезисы

  • 14 июня в Украине действуют графики отключения электроэнергии с 18:00 до 22:00 для бытовых потребителей.
  • Экономия электроэнергии важна для обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях высокого потребления.
  • Ремонт энергоблоков позволяет избежать длительных отключений и уменьшить риск дефицита электроэнергии.
  • Укрэнерго и энергетические компании активно работают над поддержанием стабильности электросети.
  • Завершение ремонтов энергоблоков вовремя существенно уменьшает риск дефицита электроэнергии в энергосистеме.

14 июня в Украине будут экономить электроэнергию

Во всех регионах Украины 14 июня графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Там также уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд предприятий не ограничивается.

Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии

Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.

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