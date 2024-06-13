В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 14 июня

14 июня в Украине будут снова действовать ограничения на использование электроэнергии для бытовых потребителей.
Главные тезисы
- 14 июня в Украине действуют графики отключения электроэнергии с 18:00 до 22:00 для бытовых потребителей.
- Экономия электроэнергии важна для обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях высокого потребления.
- Ремонт энергоблоков позволяет избежать длительных отключений и уменьшить риск дефицита электроэнергии.
- Укрэнерго и энергетические компании активно работают над поддержанием стабильности электросети.
- Завершение ремонтов энергоблоков вовремя существенно уменьшает риск дефицита электроэнергии в энергосистеме.
14 июня в Украине будут экономить электроэнергию
Во всех регионах Украины 14 июня графики отключения света будут действовать с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.
Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.
Там также уточнили, что электроснабжение критической инфраструктуры и импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд предприятий не ограничивается.
Как ремонт энергоблока повлияет на отключение электроэнергии
Как отмечается, в ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.
Учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавляют, что в последние месяцы завершить ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Ремонты завершили раньше на 22 дня, чем планировалось.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-