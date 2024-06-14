В Украине 14 июня будут выключать свет на 4 часа раньше — новые графики
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине 14 июня будут выключать свет на 4 часа раньше — новые графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

Графики отключения света в Украине 14 июня изменились. Свет начнут выключать раньше.

Главные тезисы

 

  • Изменения графиков обусловлены ростом потребления в восточных регионах и снижением работы солнечных станций на западе.
  • Эксперты прогнозируют генерационный дефицит электроэнергии на уровне 30-35% зимой, что превышает текущий дефицит от 15% до 25%.
  • Кроме того, планируется увеличить физическую возможность импорта электроэнергии к началу отопительного сезона.
  • Температура зимой играет ключевую роль в потреблении электроэнергии: более теплая зима может снизить пик потребления.

Какие графики отключения света 14 июня

Укрэнерго перечислил ограничения 14 июня. Графики заработают с 14:00.

В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков — рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях.

Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня:

  • Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;

  • Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;

  • Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;

  • Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;

  • Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.

Напомним, 14 июня по всей Украине облэнерго планировали применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00. 

Эксперты спрогнозировали графики отключения электроэнергии для украинцев зимой

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.

Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:

  • удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;

  • ремонте атомных блоков и других энергообъектов

В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.

По мнению директора Yasno, этой зимой генерационный дефицит может составить 30-35%. В настоящее время генерационный дефицит составляет от 15 до 25%.

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