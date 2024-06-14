В Украине 14 июня будут выключать свет на 4 часа раньше — новые графики

Графики отключения света в Украине 14 июня изменились. Свет начнут выключать раньше.
Главные тезисы
- Изменения графиков обусловлены ростом потребления в восточных регионах и снижением работы солнечных станций на западе.
- Эксперты прогнозируют генерационный дефицит электроэнергии на уровне 30-35% зимой, что превышает текущий дефицит от 15% до 25%.
- Кроме того, планируется увеличить физическую возможность импорта электроэнергии к началу отопительного сезона.
- Температура зимой играет ключевую роль в потреблении электроэнергии: более теплая зима может снизить пик потребления.
Какие графики отключения света 14 июня
Укрэнерго перечислил ограничения 14 июня. Графики заработают с 14:00.
В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков — рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях.
Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня:
Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;
Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;
Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;
Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;
Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.
Напомним, 14 июня по всей Украине облэнерго планировали применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.
Эксперты спрогнозировали графики отключения электроэнергии для украинцев зимой
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.
Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:
удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;
ремонте атомных блоков и других энергообъектов
В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь, это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.
По мнению директора Yasno, этой зимой генерационный дефицит может составить 30-35%. В настоящее время генерационный дефицит составляет от 15 до 25%.
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