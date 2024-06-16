Будут ли действовать графики отключения света 17 июня — ответ Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Будут ли действовать графики отключения света 17 июня — ответ Укрэнерго

Экономия
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Источник:  Укрэнерго

Во всех областях Украины 17 июня с 08:00 до 24:00 будут использованы графики почасовых отключений.

Главные тезисы

  • На 17 июня в Украине запланированы часовые отключения электроэнергии с 08:00 до 24:00.
  • Ремонтные работы на энергоблоках атомных станций проводятся опережающим графиком с целью повышения производства электроэнергии.
  • Плановые ремонты на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС уже дали положительные результаты в увеличении производства электроэнергии.
  • Запорожская АЭС не производит планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации.
  • График ремонтов энергоблоков согласован с НЭК “Укрэнерго”, что позволяет своевременно завершать работы и увеличивать производство электроэнергии.

17 июня Украина живет по графикам отключения электроэнергии

Об этом Группа ДТЭК сообщает в Телеграмме.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 08:00 до 24:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале.

В Укрэнерго отметили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы, из-за прогнозируемого роста потребления в начале рабочей недели.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ремонт блоков АЭС в Украине производится с опережением графика

Ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций производится с опережением графика.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

По словам и. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом, с опережением графика максимально быстро и качественно производит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.

График ремонтов согласован НЭК "Укрэнерго". На трех энергоблоках работы уже завершены.

Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 дня от запланированного. В результате АЭС произвели дополнительных 171,84 млн кВт электроэнергии.

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