Будут ли действовать графики отключения света 17 июня — ответ Укрэнерго

Во всех областях Украины 17 июня с 08:00 до 24:00 будут использованы графики почасовых отключений.

17 июня Украина живет по графикам отключения электроэнергии

Об этом Группа ДТЭК сообщает в Телеграмме.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 08:00 до 24:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале.

В Укрэнерго отметили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы, из-за прогнозируемого роста потребления в начале рабочей недели.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ремонт блоков АЭС в Украине производится с опережением графика

Ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций производится с опережением графика.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

По словам и. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом, с опережением графика максимально быстро и качественно производит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС. Поделиться

В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.

График ремонтов согласован НЭК "Укрэнерго". На трех энергоблоках работы уже завершены.