Будут ли действовать графики отключения света 17 июня — ответ Укрэнерго

Во всех областях Украины 17 июня с 08:00 до 24:00 будут использованы графики почасовых отключений.
Главные тезисы
- На 17 июня в Украине запланированы часовые отключения электроэнергии с 08:00 до 24:00.
- Ремонтные работы на энергоблоках атомных станций проводятся опережающим графиком с целью повышения производства электроэнергии.
- Плановые ремонты на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС уже дали положительные результаты в увеличении производства электроэнергии.
- Запорожская АЭС не производит планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации.
- График ремонтов энергоблоков согласован с НЭК “Укрэнерго”, что позволяет своевременно завершать работы и увеличивать производство электроэнергии.
17 июня Украина живет по графикам отключения электроэнергии
Об этом Группа ДТЭК сообщает в Телеграмме.
По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 08:00 до 24:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале.
В Укрэнерго отметили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы, из-за прогнозируемого роста потребления в начале рабочей недели.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ремонт блоков АЭС в Украине производится с опережением графика
Ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций производится с опережением графика.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.
График ремонтов согласован НЭК "Укрэнерго". На трех энергоблоках работы уже завершены.
Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 дня от запланированного. В результате АЭС произвели дополнительных 171,84 млн кВт электроэнергии.
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