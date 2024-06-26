27 июня графики почасовых отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

В Украине 27 июня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Ограничения будут действовать по всем областям.
Главные тезисы
- 27 июня в Украине будут действовать графики отключения света круглосуточно, ограничения затронут все регионы страны.
- Планируется увеличение объемов отключений из-за массированных атак на энергообъекты, но с августа возможно ослабление графиков.
- Украина вынуждена экономить свет из-за повреждений энергетических объектов российскими атаками, однако проводятся работы на украинских АЭС для обеспечения потребностей более 50% потребителей.
- Руководитель Государственной инспекции по энергетическому надзору уверен, что ситуация с отключениями света останется сложной еще как минимум полтора месяца.
- Информация об изменениях в графиках отключений будет предоставляться отдельно Укрэнерго в случае необходимости.
27 июня Украина будет жестко экономить свет
По указанию Укрэнерго 27 июня графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.
Объемы ограничений с 17:00 до 23:00 будут больше из-за последствий массированных атак россиян по энергообъектам.
В случае если будут изменения в отключениях, Укрэнерго будет сообщать отдельно.
Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света
По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.
Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.
Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.
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