27 июня графики почасовых отключений света будут действовать в Украине круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

27 июня графики почасовых отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 27 июня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Ограничения будут действовать по всем областям.

Главные тезисы

  • 27 июня в Украине будут действовать графики отключения света круглосуточно, ограничения затронут все регионы страны.
  • Планируется увеличение объемов отключений из-за массированных атак на энергообъекты, но с августа возможно ослабление графиков.
  • Украина вынуждена экономить свет из-за повреждений энергетических объектов российскими атаками, однако проводятся работы на украинских АЭС для обеспечения потребностей более 50% потребителей.
  • Руководитель Государственной инспекции по энергетическому надзору уверен, что ситуация с отключениями света останется сложной еще как минимум полтора месяца.
  • Информация об изменениях в графиках отключений будет предоставляться отдельно Укрэнерго в случае необходимости.

27 июня Украина будет жестко экономить свет

По указанию Укрэнерго 27 июня графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.

Объемы ограничений с 17:00 до 23:00 будут больше из-за последствий массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае если будут изменения в отключениях, Укрэнерго будет сообщать отдельно.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии.

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.

Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.

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