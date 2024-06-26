27 июня графики почасовых отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

В Украине 27 июня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Ограничения будут действовать по всем областям.

27 июня Украина будет жестко экономить свет

По указанию Укрэнерго 27 июня графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.

Объемы ограничений с 17:00 до 23:00 будут больше из-за последствий массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае если будут изменения в отключениях, Укрэнерго будет сообщать отдельно.

Может ли в Украине уменьшиться количество отключений света

По информации руководителя Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслана Слободяна, в Украине могут ослабить графики отключений света уже с августа.

Слободян напомнил, что преступная армия РФ разрушила и повредила значительную часть объектов электрогенерации, что привело к дефициту электроэнергии. Поделиться

Он отметил, что ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца. Слободян подчеркнул, что проходят ремонты на энергоблоках украинских АЭС.