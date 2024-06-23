Как будут отключать свет в Украине 24 июня — графики

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00.

Появились графики отключения света 24 июня

Как отмечается, 24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

В то же время в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.

Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве. Поделиться

Кроме того, отмечается, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.