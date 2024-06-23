Как будут отключать свет в Украине 24 июня — графики

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00.
Главные тезисы
- Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в Украине с увеличенным объемом ограничений в период с 19:00 до 23:00.
- Причиной увеличения ограничений в потреблении электроэнергии послужили атаки на энергетические объекты со стороны России, приведшие к разрушению значительной части электрогенерации в Украине.
- Атаки на энергетические объекты в Запорожской и Львовской областях 22 июня привели к повреждению оборудования, ранению энергетиков и прерыванию электроснабжения в некоторых регионах.
Появились графики отключения света 24 июня
Как отмечается, 24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.
В то же время в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.
Отключение света в Украине
В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.
Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.
Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.
Речь идет о Запорожской и Львовской областях.
Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
Кроме того, отмечается, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
На месте атак были оперативно проведены аварийно возобновляемые работы.
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