Как будут отключать свет в Украине 24 июня — графики
Категория
Украина
Дата публикации

Как будут отключать свет в Украине 24 июня — графики

свет
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Источник:  Укрэнерго

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00.

Главные тезисы

  • Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в Украине с увеличенным объемом ограничений в период с 19:00 до 23:00.
  • Причиной увеличения ограничений в потреблении электроэнергии послужили атаки на энергетические объекты со стороны России, приведшие к разрушению значительной части электрогенерации в Украине.
  • Атаки на энергетические объекты в Запорожской и Львовской областях 22 июня привели к повреждению оборудования, ранению энергетиков и прерыванию электроснабжения в некоторых регионах.

Появились графики отключения света 24 июня

Как отмечается, 24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

В то же время в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.

Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

На месте атак были оперативно проведены аварийно возобновляемые работы.

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