Як відключатимуть світло в Україні 24 червня — графіки

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Головні тези:
- З 19:00 до 23:00 очікується збільшення обсягу обмежень через зростання споживання та складну ситуацію в енергосистемі.
- Масштабні атаки Росії на енергетичні об'єкти вплинули на застосування планових та аварійних графіків споживання електроенергії в Україні.
- У результаті обстрілів у Львівській та Запорізькій областях постраждали енергетики, проте вдало проведені аварійно-відновлювальні роботи.
- Для забезпечення безперебійності електропостачання важливо дотримуватися графіків відключення та раціонально використовувати електроенергію.
Зʼявилися графіки відключення світла 24 червня
Як зазначається, 24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00.
Водночас у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.
Відключення світла в Україні
Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.
Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.
Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
Йдеться про Запорізьку та Львівську області.
Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
Окрім того, наголошується, що У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
На місці атак були оперативно проведені аварійно-відновлювані роботи.
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